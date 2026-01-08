מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס הבוקר בהערכת מצב לחקירת הפצ"רית: "אני מצהיר שהחקירה הזו תסתיים כשאחליט שהיא מסתיימת"
ההודעה המלאה: "ישנן חקירות של קציני משטרה בכירים שהחלו לפני למעלה משנה וטרם הסתיימו, כך שלא ברור הלחץ שמנסים להפעיל עלי. מתוקף אחריותי הציבורית, אני מצהיר שהחקירה הזו תסתיים כשאחליט שהיא מסתיימת ועם סיומה נעדכן בממצאיה, בכפוף לדין"
לפני שלושה ימים פורסם כי על רקע בקשת המפכ״ל לבצע השלמות חקירה – המשטרה ביקשה אישור, חודשיים לאחר פתיחת החקירה – לחדור לקבוצת וואצאפ פנימית של הפצ״רית לשעבר, כך דיווח לירן תמרי.
א
המפכל לא נכנע ללחצים?? המפכל שביחד עם היועמשית, ויד ימינה, ראש אח"מ, בועז בלט לא עצרו את הפצרית מיד לאחר שהודתה בבגידתה בפרשת שדה תימן, לא חקרו אותה ולא...
המפכל לא נכנע ללחצים?? המפכל שביחד עם היועמשית, ויד ימינה, ראש אח"מ, בועז בלט לא עצרו את הפצרית מיד לאחר שהודתה בבגידתה בפרשת שדה תימן, לא חקרו אותה ולא לקחו לה את הטלפון, ולאחר הצגת ה"התאבדות" שלה, זכתה ב"אישפוז" של חמישה כוכבים באיכילוב, ללא כל פיקוח משטרתי - כשבכל הזמן הזה הפצרית השמידה ראיות, ועשתה זאת עם היועמשית ושותפיה בפרקליטות!המשך 11:11 08.01.2026
צדקיהו
סרוגים אתם אפסים.11:04 08.01.2026
א
צדקיהו
סרוגים אתם אפסים.11:04 08.01.2026
