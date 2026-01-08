מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס בהערכת מצב לחקירת הפצ"רית: "מתוקף אחריותי אני מצהיר שהחקירה הזו תסתיים כשאחליט שהיא מסתיימת"

מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס הבוקר בהערכת מצב לחקירת הפצ"רית: "אני מצהיר שהחקירה הזו תסתיים כשאחליט שהיא מסתיימת"

ההודעה המלאה: "ישנן חקירות של קציני משטרה בכירים שהחלו לפני למעלה משנה וטרם הסתיימו, כך שלא ברור הלחץ שמנסים להפעיל עלי. מתוקף אחריותי הציבורית, אני מצהיר שהחקירה הזו תסתיים כשאחליט שהיא מסתיימת ועם סיומה נעדכן בממצאיה, בכפוף לדין"

עוד באותו נושא "אירוע הזוי": המשטרה בבקשה חריגה בפרשת הפצ"רית 13:36 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

לפני שלושה ימים פורסם כי על רקע בקשת המפכ״ל לבצע השלמות חקירה – המשטרה ביקשה אישור, חודשיים לאחר פתיחת החקירה – לחדור לקבוצת וואצאפ פנימית של הפצ״רית לשעבר, כך דיווח לירן תמרי.