פרשת הבילד: השופט מנחם מזרחי הורה למשטרה להסביר למה ראש הממשלה נמצא ברשימת האנשים שיונתן אוריך לא יכול ליצור איתם קשר, אם לא נחקר בפרשה

פרשת הבילד: השופט מנחם מזרחי הורה הבוקר (חמישי) למשטרה להסביר למה ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא ברשימת האנשים שיונתן אוריך לא יכול ליצור איתם קשר, אם לא נחקר בפרשה.

בהחלטה נכתב: "בהמשך להחלטתי מאתמול, ומאחר ורשימת האנשים "המעורבים" שנדונה עד כה בהחלטות בית-המשפט, ואשר הוגשה על ידי המבקשת (המשטרה), במסגרת תנאי השחרור קשורה לפרשת "רכבת בשער", שאינה עומדת עוד לדיון, הרי שהמבקשת תמסור לתיק בית-המשפט את רשימת האנשים שנחקרו בפרשת ה"בילד" ואת אלו שנחקרו באזהרה".

עוד באותו נושא הערעור התקבל: חודשו התנאים המגבילים על יונתן אוריך 12:43 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

"מאחר ומדובר בתיק שהוגש נגדו כתב-האישום נגד אחרים ונערך בגינו שימוע לחשוד, תוסיף הנמקה מגובה במסמך מאת התובע הרלוונטי – מי הם רשימת האנשים "המעורבים בפרשת הבילד" שעימם לטענת המבקשת אסור לחשוד להיות בקשר בכלל – ובפרט ביחס לראש הממשלה", הסביר השופט.

השופט על אוריך: "ראש הממשלה לא נחקר, למה לחשוד אסור ליצור קשר"?

"אם לפי הטענה הוא אחד האנשים המנויים ברשימת "המעורבים" הנ"ל ב"בילד", שעימם לפי הטענה אסור לחשוד להיות בקשר, אזי תמסור הנמקה (ניתן בדוח סודי ו/או ייעודי) מדוע ראש הממשלה אשר לא נחקר בפרשת הבילד, הוא אחד מן המעורבים שלטענתה אל לו לחשוד להיות עימו בקשר, וזאת להבדיל מן התנאי בדבר "איסור העסקה" בלשכת ראש הממשלה", סיים מזרחי.

אמש בית משפט השלום בראשון לציון הודיע כי חידש את התנאים המגבילים שהוטלו על יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. בהחלטה נקבע כי המגבלות יחודשו עד למתן החלטה אחרת, כשדיון נוסף בעניין נקבע ל-15 בינואר.

בפסק הדין נאמר כי הערר על חידוש המגבלות בפרשת "קטארגייט" נדחה – כשרק הערר על פרשת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד התקבל. לטענת השופט עמי קובו, "התנאים שנקבעו בעניין פרשת רכבת בשער (קטארגייט) פקעו, ולא קיימת סמכות להארכתם. התנאים שנקבעו בפרשת הבילד יחודשו עד להחלטה אחרת של בית המשפט השלום".