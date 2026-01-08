בג"ץ מותח ביקורת על העברת כספי שכר לרשתות החינוך החרדי ללא אישור ועדת הכספים, והשופטת וילנר מבהירה כי בשלב זה לא שוכנעה שחוקיות המהלך הוכחה

בית המשפט העליון קיים דיון היום (חמישי) בעתירות העוסקות בהעברת כספים לרשתות החינוך החרדי, לאחר שנחשף כי כספי שכר הועברו לרשתות עוד לפני קבלת אישור ועדת הכספים של הכנסת, כנדרש בחוקי התקציב.

במהלך הדיון ציינה השופטת יעל וילנר כי בית המשפט הופתע מהמידע שהובא בפניו סמוך למועד הדיון. לדבריה, "הופתענו אתמול בערב. מתברר שכספים הועברו לפני החלטת ועדת הכספים", והיא תהתה באיזו סמכות בוצעה ההעברה, נוכח מנגנוני הפיקוח התקציביים הקבועים בחוק.

נציגת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד נטע אורן, הבהירה לבית המשפט כי ההעברה שבוצעה נגעה אך ורק לרכיב השכר, וזאת במטרה למנוע פגיעה בעובדים. לדבריה, מדובר במצב משפטי מורכב, שבו "יש כאן מתח בין חוקי התקציב והצורך לקבל את אישור ועדת הכספים לבין חוקי הגנת שכר". היא ציינה כי קיימת פרקטיקה של העברת כספי שכר במצבים דומים, אך הדגישה כי "יש פרקטיקה כזאת. היא לא רצויה".

דבריה עוררו ביקורת מצד השופטת וילנר, שהבהירה כי לשיטתה אין מדובר רק בשאלה של רצוי או בלתי רצוי, אלא בסוגיה של חוקיות. השופטת הדגישה כי העברת כספים ללא אישור כנדרש אינה עומדת בהוראות החוק. בתגובה לכך חזרה נציגת היועמ"שית והדגישה כי גם הלנת שכר אסורה, ואמרה כי "גם הלנת שכר היא לא חוקית ונוצרת סתירה", דבר שלטענתה מחייב בחינה של האיזון בין החובות המשפטיות הסותרות.

בהמשך הדיון הבהירה השופטת יעל וילנר כי בשלב זה בית המשפט אינו משוכנע כי ההחלטה עומדת בדרישות החוק. לדבריה, היא "לא שוכנעה שההחלטה חוקית", נוכח העברת הכספים טרם אישור ועדת הכספים. עוד עלה במהלך הדיון כי נציג הכנסת, שאמור היה לטעון ראשון בשם הרשות המחוקקת, ביקש לשנות את סדר הטיעונים לאחר שהתברר כי הממשלה העבירה כספים מבלי שהנושא הובא תחילה לדיון ולאישור בוועדת הכספים. בשל כך ביקש כי נציגת הממשלה ונציגת היועצת המשפטית לממשלה יטענו ראשונות, זאת מאחר שלדבריו לא היה בידיו להגן על ההחלטה במתכונתה הנוכחית.

נציגת היועצת המשפטית לממשלה השיבה כי כיום אין בידי המדינה מנגנון מסודר לבקרה על מוסדות הפטור. לדבריה, "אין היום תוכנית פיקוח על מוסדות הפטור שמאפשרת לוודא עמידה בהוראות הדין", והדברים נאמרו בהקשר ליכולת המדינה לוודא שהעברת הכספים והפעלת המוסדות נעשות בהתאם לדרישות החוק

במהלך הדיון הקשו שופטי בית המשפט העליון על נציגת היועצת המשפטית לממשלה בנוגע להמשך העברת התקציבים לרשתות החינוך. השופטת יעל וילנר ציינה כי בעמדת המדינה נטען שאין לעצור את התקציב, אף שלדבריה אין לימודי ליבה כנדרש וקיימים פערים מתמשכים, ושאלה מדוע יש להמשיך ולהעביר כספים בנסיבות אלה. נציגת היועמ״שית השיבה כי מדובר בכשל פיקוח ארוך שנים, והוסיפה שהתהליך מורכב ונמצא בעיצומו, תוך הדגשה כי גם כיום אין מנגנון פיקוח מושלם על הרשתות.

השופטת רות כנפי שטייניץ העירה כי הצהרות דומות נשמעות בפני בית המשפט מאז תחילת שנות ה־2000, מבלי שנראה שינוי מהותי בשטח. בתגובה טענה נציגת היועמ״שית כי הפעם חל שינוי, בין היתר בשל מעבר לשיטת תשלומים חדשה. השופטים הוסיפו והקשו, כאשר ציינו כי לפי טענת המדינה הכסף נדרש לכיסוי התחייבויות שכבר נוצרו, כגון הסעות, ארנונה וחשמל, ושאלו מה היה קורה אילו סכום של כמיליארד שקלים לא היה מועבר.