ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, סופד לראש עיריית ירושלים לשעבר, אורי לופוליאנסקי ז"ל, וקורא לציבור לעשות היום מעשה טוב אחד לזכרו.

בנט כתב: "אורי לופוליאנסקי ז"ל הקים את ארגון 'יד שרה' כשהיה רק בן 24. יוזמה אישית בדירתו הצנועה להשאלת ציוד רפואי למי שזקוק לו. היום, כשהוא נפרד מהעולם בגיל 74, 'יד שרה' היא אימפריה של חסד שעוזרת למיליוני ישראלים, ותישאר פה בעזרת ה' גם לדורות הבאים".

"כשאנחנו מאבדים אדם גדול כזה, כולנו צריכים להשלים את החסר. ולכן, בקשה אישית: קבלו על עצמכם לעשות היום מעשה קטן של חסד, לזכרו של אורי לופוליאנסקי ז"ל, ראש עיריית ירושלים לשעבר ומייסד "יד שרה".