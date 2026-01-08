הצבא הלבנוני מסר כי השלב הראשון בתוכנית כבר הושלם וכולל הרחבת נוכחות צבאית וביסוס שליטה מבצעית בדרום הליטני, וכי בימים הקרובים תיערך הערכה לקראת המשך יישום השלבים הבאים

צבא לבנון פרסם היום (חמישי) הודעה ובה נטען כי הסתיים פירוז חיזבאללה מנשק מדרום לליטאני. הדברים מצטרפים לדברי ראש ממשלת לבנון, נג'יב מיקאתי, שאמר בתחילת החודש כי הממשלה פועלת לביסוס שליטה ביטחונית מלאה של מוסדות המדינה באזור כפי שכבר פירסמנו.

בהודעה נמסר כי השלב הראשון בתוכנית כבר הושלם, וכלל הרחבת נוכחות צבאית, אבטחת אזורים מרכזיים וביסוס שליטה מבצעית בשטחים שבאחריות הצבא מדרום לנהר הליטני. לפי ההודעה, פעילות צבא לבנון באזור נמשכת גם בימים אלה, בין היתר לצורך טיפול בתחמושת שלא התפוצצה ותשתיות תת-קרקעיות, במטרה לייצב את המצב הביטחוני.

עוד נמסר כי פיקוד הצבא צפוי לבצע הערכה כוללת של השלב הראשון, שעל בסיסה יוחלט על המשך יישום שלבי התוכנית. במקביל הודגש המשך התיאום עם כוח יוניפי"ל ועם מנגנון הפיקוח על הפסקת האש, כחלק מהמאמצים לשמירה על יציבות בדרום לבנון.

בהודעה סיכם צבא לבנון בהבעת הערכה לכוחותיו הפועלים בשטח ולשיתוף הפעולה מצד האוכלוסייה המקומית, שלדבריו תרם ליישום השלב הראשון של התוכנית.