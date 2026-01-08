העסקה, בהיקף של כ־100 מיליון ש״ח, כוללת אספקת אלפי כלי נשק ותחזוקה מלאה לעשור הקרוב כחלק מתכנית לחיזוק מערך ההגנה היישובי

משרד הביטחון וצה"ל השלימו בימים האחרונים חלוקה של אלפי נשקי סער מתקדמים מסוג "ערד" לחברי כיתות כוננות ביישובים ברחבי הארץ. המהלך בוצע בהתאם לעסקה שנחתמה בין מנהל הרכש הביטחוני במשרד הביטחון לבין חברת IWI.

על פי הודעת משרד הביטחון, העסקה נאמדת בכ-100 מיליון שקלים ומהווה חלק מתכנית "משיב הרוח" שמובילים משרד הביטחון וצה"ל, באמצעות זרוע היבשה, במטרה לחזק את מערך ההגנה היישובי.

ההתקשרות בוצעה באמצעות מנה"ר וכוללת, מעבר לאספקת אלפי כלי נשק, גם תחזוקה מלאה של המערך למשך העשור הקרוב. במסגרת זו יותקנו על כלי הנשק כוונות מדגם M5 מתוצרת מפרולייט, שיועברו לכיתות הכוננות מרשות צה"ל.

במערכת הביטחון מציינים כי עם השלמת האספקה צפוי משק כיתות הכוננות להתבסס על מערך אחיד של כלי נשק וכוונות מתוצרת ישראלית. לדברי הגורמים, מדובר במהלך נוסף לחיזוק היכולות המבצעיות ביישובים ולהרחבת בסיס הייצור הביטחוני המקומי, על בסיס לקחי הלחימה.