בראיון מיוחד לסרוגים, שיר לוי מסכם 20 שנות קריירה, משתף באמונה שמלווה אותו, באבהות, בדרך העצמאית לצד אביו ישי לוי ובשיר החדש "רחוב ללא מוצא"

אחרי שני עשורים במוזיקה הישראלית, שיר לוי עוצר לרגע, מביט על הדרך שעבר ומוציא סינגל חדש, חשוף ומטלטל, "רחוב ללא מוצא". השיר מביא סיכום של מסע ארוך: עליות ונפילות, אמונה, התבגרות והבחירה להמשיך גם כשקשה.

בראיון כן ופתוח לסרוגים, לוי מספר על השיר שמייצג אותו יותר מכל, על רגעים שבהם כמעט ויתר, על ההתמודדות עם ביקורת – ועל המקום שבו הוא נמצא היום, כאמן, כאב וכאדם.

השיר שמייצג את הדרך

כשמבקשים ממנו לבחור שיר אחד שמייצג אותו ואת מי שהוא היום, לוי חוזר ל"יום אחד תבקשי". "20 שנות קריירה זה מדהים. הרבה עליות ונפילות ובעיקר הרבה למידה על עצמי", הוא אומר. "זה השיר שבאמת נתן לי את ההכרה כזמר. עד היום זו אבן דרך בקריירה שלי".

רגעים של משבר – והבחירה להישאר

לאורך השנים חווה גם הצלחות וגם נפילות, והיו לא מעט רגעים שבהם שקל לעצור. "היו כמה פעמים שאמרתי שאני רוצה להפסיק, אבל יום אחרי – תמיד שכחתי. זה לא משהו שבחרתי בו, נולדתי לתוך המוזיקה. זה בוער בי. זה לא מקצוע שאפשר פשוט לעזוב".

ביקורות והבמות הגדולות

לאורך השנים עלתה לא פעם השאלה מדוע הוא עדיין לא מופיע על הבמות הגדולות. "אלה הביקורות שאני מקבל היום", הוא מסביר, "לא ביקורות שליליות, אלא להפך. כל הזמן אומרים לי שאני נועדתי לבמות הגדולות. בעזרת השם, גם לשם נגיע".

אמונה שמלווה את היום-יום

האמונה היא מרכיב מרכזי בחייו, הרבה מעבר למילים בשירים. "אני מאמין שכל מה שקורה לי – קורה לטובה. דברים שלא בשליטה שלי אני משחרר ומוסר לבורא עולם, ויודע שהוא יעשה את הטוב ביותר עבורי".

אבהות והחיים עצמם

בשנים האחרונות הפך לוי לאב לשני ילדים, נקודת חיים משמעותית שפגשה אותו גם דרך זיכרונות מהילדות שבה גדל בנסיבות משפחתיות מורכבות. האבהות אולי לא שינתה את הכתיבה, אבל כן העמיקה את ההסתכלות שלו על החיים.

"הפכתי להיות אדם יותר אחראי ודואג. הכי חשוב לי שהילדים שלי לא יעברו את מה שאני עברתי בילדות, ושיהיו מאושרים ובריאים".

"רחוב ללא מוצא" – סיכום של מסע

את הסינגל החדש בחר להוציא דווקא עכשיו, בנקודת ציון של 20 שנות יצירה. "השיר הזה הוא סיכום מסע של הקריירה שלי. הוא מבטא את הדרך במוזיקה, המשברים והנפילות, ואיך לומדים לקום מהן. נפילות תמיד יהיו – המטרה היא לדעת איך לקום וללמוד מהן".

השיר, שנכתב יחד עם עידן בקשי ואופיר מלול, הוא מהחשופים שלוי הוציא. "כל השיר הזה חשוף. לא התלבטתי אם להוציא אותו – אני אוהב מסרים עמוקים".

ומה הוא היה רוצה שהקהל ירגיש? "שיבינו שגם אם יש אכזבות וכישלונות, צריך ללמוד להתמודד איתם. בסוף – הכל קורה לטובה".

הצמיחה לצד אבא ישי

לאורך השנים ליווה אותו גם דמותו של אביו, ישי לוי, מהקולות הגדולים במוזיקה הישראלית. "אבא שלי בין הזמרים הכי טובים שיש. למדתי לחיות לצד זה, ופיתחתי לעצמי קריירה עצמאית לגמרי. היום כבר לא באמת משווים בינינו – עברו המון שנים ואני בתעשייה הזו שני עשורים".

והדבר הכי משמעותי שלמד ממנו? "המוזיקה. הוא זה שהכניס אותי לעולם הזה".

מסר אחרון – לשיר לוי בן ה-19

אם היה יכול לחזור רגע לאחור, רגע לפני האלבום הראשון, המסר שלו ברור: "לא לוותר לרגע. להמשיך ולהתמיד כל הזמן. רק ככה מצליחים. להאמין תמיד – ובסוף משהו גדול יקרה".