היועמ"שית פרסמה חוות דעת נוספת נגד מוסדות החינוך החרדים: "מצב שבו המדינה ממשיכה לתקצב מוסדות שאינם עומדים בהוראות הדין אינו יכול להימשך"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה הבוקר (חמישי) חוות דעת נוספת נגד מוסדות החינוך החרדים לקראת הדיון בנושא שיתקיים היום: "מצב שבו המדינה ממשיכה לתקצב מוסדות שאינם עומדים בהוראות הדין אינו יכול להימשך".

מתוך המכתב: "המצב המשפטי בנוגע לתקצוב ועמידה בדין לא יכולה להיות מחלוקת על כך שמצב שבו המדינה ממשיכה לתקצב מוסדות שאינם עומדים בהוראות הדין – אינו יכול להימשך. זו אינה שאלת מדיניות אלא סוגיה משפטית ומקצועית המחייבת מענה לפערים שהתגלו. הבהרת החובות היא תנאי לתקצוב המלא, בהתאם לעקרון שבו כלל ילדי ישראל נדרשים לעמוד בתוכנית יסוד".

לגבי סוגיית לימודי הליבה של המוסדות החרדים נכתב בחוות הדעת: "לפעול להסדרת חובות הבסיס של הרשתות, ובכלל זה החובה ללמד את מלוא תכנית היסוד (100%). יש לגבש תכנית יסוד אחודה שתחול גם על מוסדות הרשתות ותפרט את דרישות הלימוד בכל מקצוע ושכבת גיל, כדי למנוע מצב שבו מקצועות מסוימים מרוקנים מתוכן.

"לא ניתן להשלים עם מציאות שבה מוסדות מתוקצבים כרגיל חרף פערים מהותיים בחובות הבסיס. עמידה בחובות אלו (ליבה, הכשרת מורים, מדידה ודיווח) היא תנאי סף לקבלת תקצוב. מתווה הפיקוח והאכיפה חייב להבטיח כי כספי המדינה יועברו רק למוסדות שאכן מקיימים את חובותיהם", נאמר בסיכום חוות הדעת.

ההודעה מגיעה לאחר שאמש היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי היא מתנגדת להמשך תוקפו של צו הביניים המונע את העברת התקציבים למוסדות החינוך החרדיים. עמדתה הוגשה בתגובה לעתירת מפלגת 'יש עתיד', שדרשה לעצור את הזרמת הכספים בטענה לאי-חוקיות ולפגיעה בעקרון השוויון.