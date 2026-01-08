במערכת הפוליטית עוקבים בעניין רב אחר צעדיו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ואחר השמות שעשויים להרכיב את רשימתו העתידית.
בראיון שהעניקה היום לרדיו 103fm, התייחסה אל"מ (מיל') טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), לדיווחים על הצטרפותה האפשרית למהלך הפוליטי, בעקבות הגעתה לכנס שערך בנט השבוע.
לנקרי, המכירה את בנט מקרוב מתקופת עבודתם המשותפת, לא חסכה בשבחים על תפקודו המקצועי: "עבדתי עם בנט במשך שנה שלמה כשהייתי במל"ל, הוא היה רה"מ טוב שבא לעבוד", ציינה. עם זאת, היא ביקשה לצנן את השמועות על הצטרפות רשמית בשלב זה והבהירה: "זה לא משהו שרלוונטי עכשיו, אני מדברת עם כולם, מאוד חשוב לי לשמוע".
העניין של לנקרי בחזרה לעשייה הציבורית נובע, לדבריה, מהדאגה העמוקה למצבה של המדינה. היא ציינה כי "המצב במדינה מאוד משמעותי עבורי", וכי פגישתה עם בנט התמקדה בין היתר בתפיסת המילואים שלו.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
שמוליק
כן. מה זה ראש ממשלה טוב בנוכלות08:54 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דולי
בתגובה ל: שמוליק
טוב בהכל. עשה למען המדינה ולא למען עצמו09:06 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דין
חחח... ממש...09:28 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
קצת מבולבלת במקרה הטוב------------מי מתייחס אליה09:16 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריה
אני מברך על הצטרפותם של אנשים איכותיים לממשלה שיוביל בנט זה מה שחסר למדינה שהלכה לאיבוד בעשור האחרון09:24 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
דמגוגית רקובה, בדיוק כמו בנט - שותפה לבנט בשקריו ובבגגידותיו!בנט שרימה ובגד בבוחריו שעם קולותיהם הקים עם האחים המוסלמים את ממשלתו ועם 6 מנדטים, ואיתם ועם המשותפת כרשת הגנה הרס...
דמגוגית רקובה, בדיוק כמו בנט - שותפה לבנט בשקריו ובבגגידותיו!בנט שרימה ובגד בבוחריו שעם קולותיהם הקים עם האחים המוסלמים את ממשלתו ועם 6 מנדטים, ואיתם ועם המשותפת כרשת הגנה הרס לחלוטין את ביטחון המדינה - מול חמאס, מול חיזבאללה, מול איראן ומול אבו מאזן!בנט שרוצה להקים עם רע"מ והמשותפת-נציגות חמאס בכנסת עוד ממשלה - והפעם לסופה של מדינת ישראל!המשך 10:06 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
