לאחר הדיווחים על הצטרפותה למפלגתו של נפתלי בנט, סגנית ראש המל"ל לשעבר, אל"מ טליה לנקרי, מבהירה: "זה לא רלוונטי עכשיו, אבל הלכתי לשמוע את תפיסת המילואים שלו"

במערכת הפוליטית עוקבים בעניין רב אחר צעדיו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט , ואחר השמות שעשויים להרכיב את רשימתו העתידית.

בראיון שהעניקה היום לרדיו 103fm, התייחסה אל"מ (מיל') , לשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), לדיווחים על הצטרפותה האפשרית למהלך הפוליטי, בעקבות הגעתה לכנס שערך בנט השבוע. אל"מ (מיל') טליה לנקרי

לנקרי, המכירה את בנט מקרוב מתקופת עבודתם המשותפת, לא חסכה בשבחים על תפקודו המקצועי: "עבדתי עם בנט במשך שנה שלמה כשהייתי במל"ל, הוא היה רה"מ טוב שבא לעבוד ", ציינה. עם זאת, היא ביקשה לצנן את השמועות על הצטרפות רשמית בשלב זה והבהירה: " זה לא משהו שרלוונטי עכשיו , אני מדברת עם כולם, מאוד חשוב לי לשמוע".