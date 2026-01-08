במערכת הפוליטית עוקבים בעניין רב אחר צעדיו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ואחר השמות שעשויים להרכיב את רשימתו העתידית.
בראיון שהעניקה היום לרדיו 103fm, התייחסה אל"מ (מיל') טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), לדיווחים על הצטרפותה האפשרית למהלך הפוליטי, בעקבות הגעתה לכנס שערך בנט השבוע.
לנקרי, המכירה את בנט מקרוב מתקופת עבודתם המשותפת, לא חסכה בשבחים על תפקודו המקצועי: "עבדתי עם בנט במשך שנה שלמה כשהייתי במל"ל, הוא היה רה"מ טוב שבא לעבוד", ציינה. עם זאת, היא ביקשה לצנן את השמועות על הצטרפות רשמית בשלב זה והבהירה: "זה לא משהו שרלוונטי עכשיו, אני מדברת עם כולם, מאוד חשוב לי לשמוע".
העניין של לנקרי בחזרה לעשייה הציבורית נובע, לדבריה, מהדאגה העמוקה למצבה של המדינה. היא ציינה כי "המצב במדינה מאוד משמעותי עבורי", וכי פגישתה עם בנט התמקדה בין היתר בתפיסת המילואים שלו.