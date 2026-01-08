למרות שאיראן מוגדרת כזירה הקטלנית ביותר, בצה"ל מעריכים כי המוטיבציה של המשטר לתקוף כרגע נמוכה. באילו תרחישים המצב עלול להשתנות ומה ההבדל בין המחאות כיום למהומות של 2009?

גורמי ביטחון בישראל מסמנים את איראן כזירה הקטלנית ביותר במפת האיומים הנוכחית, אך מציינים כי נכון לימים האחרונים, משטר האייתולות אינו חש כי הוא נמצא במצב של "גב לקיר". על פי הדיווח באתר 'וואלה', למרות הדיווחים על חוסר יציבות, ההערכה הרווחת בישראל היא שהמשטר עדיין חווה תקופה יציבה יחסית בהשוואה לעבר.

במערכת הביטחון משווים את המצב הנוכחי לתקופות מורכבות יותר שעברו על איראן בשני העשורים האחרונים, ובראשן אירועי שנת 2009. באותה שנה, יצאו לרחובות למעלה ממיליון מפגינים תחת הנהגת אופוזיציה מסודרת. לעומת זאת, כיום היקף המפגינים נמוך בהרבה ולא קיימת הנהגה ברורה שתצליח ללכד ולאחד את מתנגדי המשטר לכדי איום קיומי על השלטון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מפגין יורה לעבר המשטרה האיראנית, עם נשק שנחטף מכוחות המשטר.

בצה"ל מעריכים כי רמת המוטיבציה של האיראנים לתקוף את ישראל היא כרגע נמוכה, אך מזהירים כי המצב רגיש ועלול להשתנות במהירות לאור שני תרחישים מרכזיים: ערעור יציבות המשטר – במידה וההפגנות הפנימיות יתגברו עד לרמה שתאיים על המשכיות שלטון האייתולות, ותקיפות ישראליות – פעולות צבאיות נגד מאמצי ההתעצמות של איראן.

לאור המצב הרגיש, כלל המערכות באגף המודיעין (אמ"ן) ובחיל האוויר נמצאות במצב של דריכות גבוהה. צה"ל נערך למגוון אפשרויות והתפתחויות בגזרה האיראנית, מתוך הבנה שהשקט היחסי עלול להתחלף בתוקפנות במידה והאיראנים יזהו איום על האינטרסים החיוניים שלהם או על יציבותם הפנימית.