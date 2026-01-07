במערכת הביטחון מציינים כי השלמת פינוי ההריסות מרפיח מהווה שלב מרכזי בתוכנית האמריקאית למעבר האוכלוסייה לשטח שיועד ל״עזה החדשה״, על רקע לחץ גובר לקידום שלב ב׳ והמשך המגעים המדיניים

בצה״ל מעריכים כי בתוך שבועות בודדים תושלם ההיערכות הישראלית להקמת מה שמכונה ״עזה החדשה״. לפי גורמים במערכת הביטחון, כ-70 אחוזים מהעבודות לפינוי ההריסות והנפלים באזור רפיח כבר הושלמו כף פורסם לראשונה ב-i24NEWS

במערכת הביטחון עדכנו לאחרונה את לוחות הזמנים לסיום פינוי ההריסות והנפלים ממה שמוגדר "רפיח הירוקה", והעריכו כי העבודות יושלמו בתוך שבועות. מדובר בתא שטח נרחב שיועד על ידי האמריקאים לשמש כמרחב "עזה החדשה", שאליו אמורים לעבור תושבי הרצועה במסגרת שלב ב׳ של התוכנית.

על פי התוכנית, ישראל התחייבה לבצע את פינוי התשתיות וההריסות בעצמה. הפרויקט זכה לשם "רפיח הירוקה" ומהווה רכיב מרכזי בהיערכות לשלב הבא.

במקביל, גורמים מדיניים מציינים כי הלחץ האמריקאי לקדם את שלב ב׳ גובר, כאשר סיום פינוי ההריסות נתפס כמהלך משמעותי שעשוי להשפיע על קבלת ההחלטות בישראל. זאת, בשעה שגופתו של רן גאוילי ז"ל טרם הושבה לישראל.