פיקוד דרום אמריקה של הצבא האמריקאי התיר לפרסום תיעוד מיוחד, בו נחשפת השתלטות הצי האמריקאי על שתי מכליות נפט, הקשורות לצי הצללים האיראני, יחד עם שיתוף פעולה מרוסיה וונצואלה, כחלק ממנגנון עקיפת סנקציות בינלאומיות.
כוחות מיוחדים של הצי האמריקאי, השתלטו והחרימו מוקדם יותר מכלית נפט, שעשתה את דרכה לחופי ונצואלה, כך על פי הבית הלבן.
מדוברות הצי נמסר כי: "בפעולה בשעות הזריחה המוקדמות, משמר החופים יחד עם כוחות צי ארה"ב, עלו ולכדו שתי מכליות נפט בצפון הים האטלנטי".
הצי התיר לפרסום פרטים חדשים, כאשר קודם לכן, חשפו בארצות הברית התשתלטות על ספינה בודדת.
דוברות הצי הוסיפה: "מעליות הנפט שימוש חלק מ-"צי צללים" שפועל למנגנון עקיפת סנקציות בינלאומיות, שתי הספינות יצאו מ- או היו בדרכן אל ונצואלה".
