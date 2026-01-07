בשיעורו האחרון התייחס הרב ניר בן ארצי למצב הביטחוני והזהיר מפני אשליה של הפסקת אש: "הם מכינים אלפי חיילים ותחמושת גדולה, חייבים לקצץ אותם דחוף"

בסרטון חדש שפורסם בערוץ "תאיר נרי", יוצא הרב ניר בן ארצי במסר תקיף בנוגע למלחמה בעזה ולכוונותיו של ארגון הטרור חמאס. לדבריו, בעוד שישנם כאלו הסבורים שחמאס מעוניין בהפסקת אש, המציאות בשטח הפוכה לחלוטין: הארגון ממשיך להתחמש ללא הרף ולהכין אלפי חיילים, טילים ותחמושת רבה.

הרב מזהיר מפני שאננות ומפרט את טווח האיום הרקטי שעדיין קיים בידי חמאס. על פי דבריו, לארגון ישנם טילים מוכנים המגיעים למרכז הארץ, לחדרה ולנתניה, ואף מצפינים עד לטבריה ועפולה. הרב מדגיש כי אין להאמין להצהרות על רצון בשלום, שכן חמאס "מכין אלפי חיילים ותחמושת גדולה ומכובדת".

בנוגע לתושבי רצועת עזה, הרב מציג עמדה נחרצת וטוען כי "כולם חמאסניקים מבטן אמם", וכי השנאה ליהודים והרצון לרצוח אותם מוטמעים בהם מגיל אפס. לדבריו, ישנה עדיין עבודה מרובה לביצוע ברצועת עזה כדי להסיר את האיום.

את דבריו חותם הרב בקריאה דחופה למערכת הביטחון: "חייבים לקצץ אותם דחוף את כל החמאס ולא להאמין בהם".