מקריית אונו עד כיסא המנחה של "ארץ נהדרת": לכבוד יום הולדתו של איל קיציס – עשרה רגעים ותחנות שעיצבו את אחד הפרצופים המזוהים בטלוויזיה הישראלית

כבר יותר משלושה עשורים שאיל קיציס נמצא על המסך, וביותר משני עשורים הוא משמש הפנים הקבועות של "ארץ נהדרת". מהילדות בקריית אונו, דרך סטנד-אפ וכתיבה, ועד להפיכתו לאחד המנחים המזוהים בטלוויזיה הישראלית – לכבוד יום הולדתו, אלה עשרה דברים מפתיעים על איל קיציס.

1. ילדות בקריית אונו

קיציס נולד ב-7 בינואר 1969 וגדל בקריית אונו. הרקע שלו אינו אמנותי או תקשורתי, מה שהופך את כניסתו המאוחרת יחסית לעולם הבמה לבולטת יותר.

2. קורס טיס שלא הושלם

את שירותו הצבאי החל בקורס טיס, אך הודח מסיבות רפואיות. בהמשך שירת ביחידת השליטה המרכזית של חיל האוויר – שינוי מסלול חד, שהפך בדיעבד לנקודת תפנית.

3. לימודים ופרסום

לאחר הצבא השלים תואר ראשון בתקשורת ולמד משחק בסטודיו ניסן נתיב. במקביל עבד כקופירייטר בגיתם BBDO, עבודה שחידדה את סגנון ההומור המדויק והחסכוני שמזוהה איתו.

4. התחלה בחינוכית

ב-1993 החל להופיע על המסך בטלוויזיה החינוכית ("זומביט", "תיק-תק"). אלו היו תפקידי הנחיה פשוטים יחסית, אך הם סימנו את הכניסה המקצועית לעולם הטלוויזיה.

5. סטנדאפ וכתיבה

במקביל לטלוויזיה הופיע ב"קאמל קומדי קלאב" וכתב פינות הומור לעיתונות. השילוב בין במה חיה לכתיבה חדה בנה את הדמות הקומית הציבורית שלו.

6. השותפות עם טל פרידמן

סוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000 סימנו את שיא שיתוף הפעולה עם טל פרידמן: "חלומות בהקיציס", "ציפורי לילה שרוטות" ופרויקטים נוספים, שהשפיעו על השפה הקומית של התקופה.

7. הפנים של "ארץ נהדרת"

מאז 2003 משמש קיציס כמנחה הקבוע של „ארץ נהדרת”. עיקר תפקידו אינו בהופעה במערכונים, אלא בהנחיה – הצגת הקטעים, חיבור ביניהם והובלת התוכנית מתחילתה ועד סופה.

8. התמודדות עם מציאות משתנה

לאורך השנים, ובעיקר בתקופות מתוחות ובזמן מלחמה, התוכנית בהנחייתו שילבה הומור עם התייחסות ישירה לאקטואליה רגישה. קיציס ציין לא פעם כי מדובר בעבודה מאתגרת, הדורשת התאמה מתמדת של הטון – ניסיון להצחיק ולספק רגע של הפוגה, מבלי להתעלם מהמציאות שבה נמצאים הצופים.

9. קריירה רחבה ולא מתלהמת

מלבד "ארץ נהדרת" הנחה שעשועונים, תוכניות אירוח וספין-אופים, חזר לסטנדאפ, ופתח ערוץ יוטיוב.

10. חיים אישיים ופרופיל ציבורי

נשוי לטלי מורנו ואב לשלושה. שומר יחסית על פרטיות, מתנדב בעמותות, ומביע עמדות אזרחיות ופוליטיות לעיתים – אך לא הופך אותן למוקד הקריירה.