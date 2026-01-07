האם אחד מבכירי הליכוד בדרך ליעד חדש? על פי דיווח באתר 'וואלה', חבר הכנסת יולי אדלשטיין בוחן בשבועות האחרונים את האפשרות לעזוב את מפלגת השלטון ולהקים מסגרת פוליטית חדשה. על פי הדיווח, כבר בוצעו סקרים שבוחנים את כוחו של אדלשטיין בשילוב שחקנים נוספים במערכת הפוליטית.
הרקע למהלך הדרמטי הוא המשבר החריף סביב חוק הגיוס. אדלשטיין, שהודח לאחרונה מראשות ועדת החוץ והביטחון בשל סירובו לקדם את חוק הפטור מגיוס לחרדים בנוסח הממשלתי, רואה עצמו כמי שמוביל קו עצמאי בנושא. על פי הפרסום, אדלשטיין מעוניין לראות לצידו דמויות המזוהות עם המאבק בחוק, ביניהם חבר הכנסת בועז ביסמוט, שגם הוא הביע הסתייגויות מהמתווה.
סימנים ראשונים לחיבורים אפשריים נראו כבר בחודש שעבר, כאשר אדלשטיין נצפה עם פעילים של מפלגת "המילואימניקים" שהקים יועז הנדל. המפגש התקיים בזמן דיון בוועדה שעסק בחוק הפטור, וקדם לו כנס שיוזמה המפלגה בכנסת נגד החוק – כנס שאירח אדלשטיין עצמו. בנוסף, חבר הכנסת לקח חלק פעיל בהפגנת הנגד שנערכה מול "עצרת המיליון" החרדית.
בסביבתו של אדלשטיין מבהירים כי למרות בחינת הנתונים והסקרים, טרם התקבלה החלטה סופית בנושא. עם זאת, נראה כי נתיב ההתנגשות עם הנהגת הליכוד סביב סוגיית הגיוס הופך את האפשרות של פיצול לריאלית מאי פעם.
מאיר
יולי אדלשטיין אתה לא שייך לליכוד דרך צלחה.16:41 07.01.2026
פוטנה
תתמודד אצל פוטין17:02 07.01.2026
דמות מופת ראויה להנהגה
אדלשטיין, דמות של מוביל. בעל חוט שידרה. נאמן לדרכו. לא ארנב צייתן של כנופיית הגו'בים. אמיץ. ישר ובעל ערכים.17:14 07.01.2026
