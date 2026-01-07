בשירות המטאורולוגי קוראים לציבור להיערך לקראת מה שצפוי להגיע ביום שישי: "רוחות עם משבים של 60-80 קמ"ש, ואפילו אפשרות למשבים של 100 קמ"ש"

לקראת מחר, היום האביבי האחרון הצפוי השבוע, ב שירות המטאורולוגי קוראים לציבור להיערך לקראת מה שצפוי להגיע ביום שישי. על פי הודעת השירות המטאורולוגי: "ביום שישי צפויות רוחות עזות וגלים גבוהים במיוחד- יש להיערך".

בשירות הסבירו כי "היום ומחר עוד צפוי מזג האוויר אביבי, עם טמפרטורות שיגיעו מחר למעל 20 מעלות בהרים ול-27-28 מעלות בשפלה (טמפרטורות שהן גבוהות מאוד לעונה אך לא חסרות תקדים), אבל ביום שישי צפוי מהפך במזג האוויר".

על פי ההודעה: "במהלך שישי בבוקר יתחילו לרדת גשמים לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, ובין הצהריים ללילה גם קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, ואף לשיבושים בכבישים באזור. אך מעבר לגשמים, מה שיאפיין את יום שישי הוא רוחות עזות, בעיקר בין הצהריים לערב, עם משבים של 60-80 קמ"ש, ואפילו אפשרות למשבים של 100 קמ"ש, בעיקר בקרבת החוף".

"עקב הרוחות, גם הים יהיה מסוכן במיוחד, עם פוטנציאל גם לנזקים בחופים – גובה הגלים יעבור את ה-5 מטרים, והגל המקסימלי עלול להגיע ל-8-10 מטרים. משעות הערב הגשמים והרוחות יחלשו, ובמהלך הלילה רוב הגשם יפסק".

"בשבת יהיה קריר, ופה ושם ייתכן גשם מקומי ברובו קל, אך משעות אחר הצהרים תתכן התחזקות מקומית של הגשם בצפון. ביום ראשון צפויה הפוגה בגשם לקראת מערכת נוספת שתתחיל במהלך יום שני".