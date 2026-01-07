הצי האמריקאי השתלט על מכלית נפט הקשורה לוונצואלה, רוסיה ואיראן, לאחר מרדף ממושך באוקיינוס האטלנטי. וושינגטון טוענת להפרת סנקציות ומחריפה את הלחץ

כלי טיס, ספינות וכוחות מיוחדים של הצי האמריקאי, מבצעים כעת השתלטות בכוח על מכלית נפט פיראטית, שעשתה את דרכה אל חופי ונצואלה. על פי הדיווחים, הספינה רשומה תחת בעלות רוסית, פועלת מחופי טורקיה ובעלת קשרים גם למשטר האיראני.

לפי דיווחים רשמיים, הספינה, שהייתה מוכרת בעבר בשם Bella-1 ושמה הנוכחי Marinera, מוכרת כקשורה לנפט וונצואלי ולטענת וושינגטון הפכה לכלי הפצה של סחורות הנחשבות להפרת סנקציות, כאשר ספינה זו פועלת גם במסגרת תעשיית הנפט הרוסית והאיראנית כחלק ממאמץ עקיפת סנקציות.

הפעולה הנוכחית מתבצעת לאחר מרדף ימי־אווירי מתמשך, שכלל גם ניסיון השתלטות דומה בינואר האחרון, במהלכו סירבה הספינה להיכנס לבדיקת משמר החופים בחלק המערבי של הקאריביים.

לפי בכירים אמריקאים, הזירה כוללת שימוש במסוקי מלחמה, כלי שיט משוריינים וכוחות מיוחדים של הצי האמריקאי.

גם לאחר הסרתו של שליט ונצואלה, ניקולאס מדורו מהשלטון, נראה כי התאבון של טראמפ להשפעה בדרום אמריקה לא דעך אפילו במעט, והממשך ימשיך בצעדיו התקיפים.