על רקע גל הפשיעה והאלימות הנמשך בחברה הערבית, התראיין היום חבר הכנסת איימן עודה לכאן חדשות, והתייחס לאובדן האמון במוסדות האכיפה ולצעדים שלדבריו נדרשים מצד הנהגת החברה הערבית

חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש חד"ש-תע"ל, התראיין היום (רביעי) לכאן חדשות והתייחס לגל הפשיעה בחברה הערבית. במהלך הריאיון קרא עודה ל"מרי אזרחי של החברה הערבית בישראל", לדבריו נוכח אובדן האמון במוסדות האכיפה.

"יש לי אפס אמון במשטרה, השאלה היא מה אנחנו נעשה", אמר עודה. "יש רק דבר אחד והוא לסמוך על עצמנו במאבק מול המוסדות. צריך להגיע למצב של מרי אזרחי של ממש. אם החיים של הילדים שלנו לא יהיו טבעיים, החיים של המדינה כולה לא צריכים להיות טבעיים".

בהמשך קרא עודה להשבתה רחבה של פעילות במשק. "אני קורא להשבתה לא רק של יום אחד בקרב החברה הערבית. של כל הרופאים הערבים ושל העוסקים בכל התחומים במדינה. אני קורא להסתדרות ולשלטון המקומי להצטרף אלינו, וקורא לכל אדם באשר הוא אדם להצטרף".

עוד הדגיש עודה כי מאבקו מכוון נגד תופעת הנשק הבלתי חוקי. "אנחנו רוצים לחיות בחברה ללא נשק, כי נשק הוא רע בין אם הוא מופנה נגד ערבי או יהודי. האם זה יותר מדי לבקש, או שזו דרישה צודקת".