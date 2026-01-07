רומן זדורוב, שהורשע ברצח תאיר ראדה וריצה עונש מאסר של 15 שנה, ולאחר מכן שוכה מהרצח, שובר שתיקה לראשונה מהשחרור ואומר: אני יודע מי הרוצח

רומן זדורוב, שהורשע ברצח הילדה תאיר ראדה וזוכה אחרי 15 שנה בכלא, שובר שתיקה ואומר כי הוא יושע מי הרוצח.

בראיון ראשון שהוא מעניק לתקשורת מאז שהוא שוחרר מהכלא, התיישב זדורוב בתכנית 'אולפן שישי' וסיפר על מה שעובר עליו מאז השחרור. הראיון המלא ישודר ביום שישי בערב בקשת 12.

בפרומו שהועלה ברשתות החברתיות, נראה זדורוב אומר: "אני, מבחינתי, יודע מי הרוצח".

בתום משא ומתן בין פרקליטיו של רומן זדורוב לבין פרקליטות המדינה, הגישה הפרקליטות לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב הסדר פשרה, לפיו המדינה תפצה את זדורוב בסכום של 17 מיליון שקל.

מדובר בסכום הגבוה ביותר שנפסקו כפיצויים על הרשעה שבוטלה. שנתיים אחרי הזיכוי של זדורוב מחמת הספק, הוגשה כעת הבקשה אחרי משא ומתן סודי בין עורכי דינו לבין אנשי הפרקליטות.