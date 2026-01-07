הלילה (בין שלישי לרביעי), במהלך פעילות מבצעית של שוטרי סיור מתחנת חברון, הבחינו השוטרים ברכב שעורר את חשדם בעת שנסע בכביש 60, סמוך לכפר בני נעים. הנהג לא נענה לקריאות השוטרים לעצור, והחל מרדף שבמהלכו הופעלו אמצעי חסימה והאטה.
בתום המרדף נעצר הרכב. הנהג ניסה להימלט מהמקום רגלית אך נתפס ונעצר על ידי הכוחות.
מבדיקה ראשונית עלה כי הרכב נגנב זמן קצר קודם לכן משכונת פסגת זאב בירושלים, והוא שייך לתושב המקום, חייל מילואים בשירות פעיל. בחיפוש שבוצע ברכב אותר ציוד צבאי רב, ובין היתר אפוד ותחמושת הכוללת מחסניות.
החשוד, תושב הדרום בשנות ה־20 לחייו, הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה. הרכב נגרר מהמקום והועבר לבחינת ממצאים פורנזיים, וצפוי לשוב לידי בעליו בהמשך היום.
