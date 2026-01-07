ההפגנות באיראן נמשכות, המשטר מגביר את הניסיונות לדכא את גל המחאות באלימות, בעוד כוחות מקומיים מסרבים לפעול נגד המפגינים, והמשטר לכוד באמצע

ההפגנות באיראן ממשיכות עמוק אל תוך השבוע השני הרצוף של מחאות מתפשטות ברחבי המדינה. סרטונים ומסרי אופוזיציה מתוך איראן, מצביעים על עליית מדרגה משמעותית, עם עריקה או סירוב של תחנות משטרה מקומיות לפעול נגד המפגינים בחלק ממוקדי המחאה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הפגנות קשות בעיר שיראז, התנגשויות אלימות בין כוחות הדיכוי למפגינים.

גל המחאות הנוכחי, שפרץ באיטיות בסוף דצמבר, ממשיך להתגבר ולצבור תאוצה. על פי ארגוני אופוזיציה, ההפגנות התפשטו אל כל מרכזי האוכלוסייה הגדולים באיראן, ומדווחים על הפגנות לוחמניות ומדממות בכל מערב המדינה, כולל עיר הבירה טהראן.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כוחות המשטר נסוגים ונמלטים ממפגינים בעיר קוואז.

בנוסף נראה כי למרות האזהרות של הנשיא טראמפ לשמירה על חיי המפגינים, המשטר האיראני משתמש ברדת החשיכה על מנת לפתוח באש חיה, ולנהוג באלימות מתגברת כנגד המפגינים, תיעודים רבים חושפים שימוש גובר בירי חי על ידי כוחות הבאסיג' של משמרות המהפכה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ירי חי כנגד מפגינים איראניים במערב המדינה.

אך במקביל מתגברים הדיווחים על התנגדות של כוחות מקומיים לפעול נגד המפגינים, כוחות משטרה באבאדאן סירבו לפעול כנגד המפגינים והריעו להם מגג תחנת המשטרה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כוחות משטרה מריעים למפגינים.

ההפגנות נמצאות כעת כבר ביומן ה-11, מדובר באחד מגלי המחאה הארוכים והעקביים שראתה איראן מזה שנים, ועל פי כל הסימנים הוא לא מראה כוונה להאט בקרוב.