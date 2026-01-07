ההפגנות באיראן ממשיכות עמוק אל תוך השבוע השני הרצוף של מחאות מתפשטות ברחבי המדינה. סרטונים ומסרי אופוזיציה מתוך איראן, מצביעים על עליית מדרגה משמעותית, עם עריקה או סירוב של תחנות משטרה מקומיות לפעול נגד המפגינים בחלק ממוקדי המחאה.
גל המחאות הנוכחי, שפרץ באיטיות בסוף דצמבר, ממשיך להתגבר ולצבור תאוצה. על פי ארגוני אופוזיציה, ההפגנות התפשטו אל כל מרכזי האוכלוסייה הגדולים באיראן, ומדווחים על הפגנות לוחמניות ומדממות בכל מערב המדינה, כולל עיר הבירה טהראן.
בנוסף נראה כי למרות האזהרות של הנשיא טראמפ לשמירה על חיי המפגינים, המשטר האיראני משתמש ברדת החשיכה על מנת לפתוח באש חיה, ולנהוג באלימות מתגברת כנגד המפגינים, תיעודים רבים חושפים שימוש גובר בירי חי על ידי כוחות הבאסיג' של משמרות המהפכה.
אך במקביל מתגברים הדיווחים על התנגדות של כוחות מקומיים לפעול נגד המפגינים, כוחות משטרה באבאדאן סירבו לפעול כנגד המפגינים והריעו להם מגג תחנת המשטרה.
ההפגנות נמצאות כעת כבר ביומן ה-11, מדובר באחד מגלי המחאה הארוכים והעקביים שראתה איראן מזה שנים, ועל פי כל הסימנים הוא לא מראה כוונה להאט בקרוב.
