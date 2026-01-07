אחרי סולד אאוט מהיר במיוחד, לירן דנינו מכריז על מופע נוסף בהיכל מנורה מבטחים ב-2 במרץ 2026, ערב חג פורים. כל הפרטים על התאריך החדש, הקאמבק לבמה ומכירת הכרטיסים

אחרי הישג מרשים במיוחד: לירן דנינו מכריז על פתיחת מופע נוסף בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, זאת לאחר שהמופע הראשון שלו במקום, הראשון בקריירה, נמכר כולו תוך 45 דקות בלבד. לאור הביקוש הגבוה והפניות הרבות מהקהל שנותר ללא כרטיסים, נפתח תאריך נוסף שיתקיים ב-2 במרץ 2026, ערב חג פורים, עם מופע להקה גדול וחגיגי במיוחד תחת הסלוגן: "כשנכנס אדר – מרבים בשמחה".

חזרה גדולה לקדמת הבמה

בשנה האחרונה דנינו רושם קאמבק ברור ומשמעותי: חזרה רציפה להופעות, שחרור שירים חדשים, נוכחות תקשורתית – וגם הופעה בולטת ב-NEXT במהלך חנוכה האחרון. כל אלה מחזקים את מעמדו כאחד הקולות הבולטים והאהובים בפופ הישראלי, עם קהל נאמן שממשיך לגדול.

מהפריצה הגדולה ועד היכל מנורה

דנינו פרץ לתודעה בשנת 2009, עם השתתפותו בעונה השביעית של כוכב נולד, ומאז ביסס לעצמו קריירה מוזיקלית עשירה ויציבה. לאורך השנים הוא חתום על שורת להיטים שכבשו את תחנות הרדיו והמצעדים, בהם "עדיין ריק", "ללכת", "כל המילים", "שמלה כחולה" ו-"יש לך את הכל", והפכו אותו לאחד הקולות המזוהים בפופ הישראלי. לצד אלבומים גדולים ושיתופי פעולה עם אמנים מובילים, בשנים האחרונות בחר דנינו לפעול בקצב אישי ומדויק יותר – תהליך יצירתי שהוביל לחזרה מחוברת לבמה ולחומרים חדשים, ומגיע כעת לשיאו בהופעת הענק בהיכל מנורה.

מכירת הכרטיסים למופע תיפתח ביום חמישי הקרוב (מחר) בשעה 10:00, דרך קופת תל אביב.