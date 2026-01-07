דריסת הנער החרדי בהפגנה בירושלים: יממה לאחר האירוע הקשה, במשטרה החליטו בסוף לייחס לנהג האוטובוס עבירה של המתה ולא של רצח. כך פורסם כעת (רביעי) בדיון להארכת מעצרו.
בדיון הוחלט להאריך את מעצרו של הנהג ב-9 ימים, כאשר המשטרה ביקשה מוקדם יותר להאריך ב-15 ימים וגם רצתה לייחס לנהג עבירה של רצח בנסיבות מחמירות – הסעיף החמור ביותר – וכן עבירה של נהיגה פוחזת.
כזכור, האירוע הקשה התרחש אתמול בערב במהלך הפגנת החרדים נגד הגיוס, לאחר שעשרות חרדים התנפלו על נהג אוטובוס באזור. בחקירת האירוע הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק – כשהוא לא ראה את אייזנטל בן ה-14 שנדרס למוות. שלושה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, כשהם פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
בן אדם ברח מלינץ'... מסכן. הדרך לפתור את האנרכיה ואלימות החרדים בשילוב עם נהגי אוטובוס שעוברים לינץ' אינה בהאשמת קורבן הלינץ', לא !13:57 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ת.כ
לברוח מלינץ ולהרוג אדם? הרי ברור שלא היו הורגים אותו. שום לינץ ושום בטיח ולמה המשיך לנסוע שראה שפצע את האנשים? נראה שאת שמאלנית14:00 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאור
בתגובה ל: שירי מנתניה
רק בעזרת השם כשימות לך ילד או אח, או אז, תביני כמה כאב יש ברצח של ילד יהודי.14:10 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: ת.כ
תמשיכו לחנך אותם "להדרס ולא להתגייס" ותתפלאו שנדרסים. הנער יכל להיות חי ומאושר עם מדי זית...14:14 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כבר יש להם 11, עוד אחד פחות אחד - יש לזה משמעות?
בסדר, יכנסו לחדר ויעשו אחד חדש. הכל טוב(:14:19 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בן אדם ברח מלינץ'... מסכן. הדרך לפתור את האנרכיה ואלימות החרדים בשילוב עם נהגי אוטובוס שעוברים לינץ' אינה בהאשמת קורבן הלינץ', לא !13:57 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ת.כ
לברוח מלינץ ולהרוג אדם? הרי ברור שלא היו הורגים אותו. שום לינץ ושום בטיח ולמה המשיך לנסוע שראה שפצע את האנשים? נראה שאת שמאלנית14:00 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאור
בתגובה ל: שירי מנתניה
רק בעזרת השם כשימות לך ילד או אח, או אז, תביני כמה כאב יש ברצח של ילד יהודי.14:10 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: ת.כ
תמשיכו לחנך אותם "להדרס ולא להתגייס" ותתפלאו שנדרסים. הנער יכל להיות חי ומאושר עם מדי זית...14:14 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר