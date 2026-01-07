יום אחרי דריסתו למוות של הנער יוסף אייזנטל ז"ל בהפגנת החרדים בירושלים, המשטרה הודיעה כי בכוונתה להביא את הנהג הדורס לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרו. למרות שכך נטען בהתחלה, הוא לא יואשם בעבירת רצח בנסיבות מחמירות

דריסת הנער החרדי בהפגנה בירושלים: יממה לאחר האירוע הקשה, במשטרה החליטו בסוף לייחס לנהג האוטובוס עבירה של המתה ולא של רצח. כך פורסם כעת (רביעי) בדיון להארכת מעצרו.

בדיון הוחלט להאריך את מעצרו של הנהג ב-9 ימים, כאשר המשטרה ביקשה מוקדם יותר להאריך ב-15 ימים וגם רצתה לייחס לנהג עבירה של רצח בנסיבות מחמירות – הסעיף החמור ביותר – וכן עבירה של נהיגה פוחזת.

כזכור, האירוע הקשה התרחש אתמול בערב במהלך הפגנת החרדים נגד הגיוס, לאחר שעשרות חרדים התנפלו על נהג אוטובוס באזור. בחקירת האירוע הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק – כשהוא לא ראה את אייזנטל בן ה-14 שנדרס למוות. שלושה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, כשהם פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל.