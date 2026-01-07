יועץ התקשורת רונן צור ומי שניהל בעבר את מטה משפחות החטופים, נשאל האם הוא ירוץ לפוליטיקה. כך הוא השיב

"אני מקבל החלטה סמוך יותר למועד הבחירות אם אני נכנס לתוך הזירה הפוליטית או לא. לפיד, ליברמן ואיזנקוט צריכים ללכת בדרכה של הדמוקרטים ולפתוח את השורות להתמודדות".

הוא נשאל האם הוא רואה את עצמו כחבר כנסת, עם איזנקוט, והשיב: "אני לא פוסל את האפשרות הזו".