בזמן שהשיח הציבורי עדיין מתמקד בשאלה הנצחית "האם מחירי הדירות ירדו?", יש מי שכבר הפסיק לשאול והתחיל לקנות. המציאות בשטח מוכיחה: דירות חדשות במרכז ובמעגלים הסמוכים חצו מזמן את רף ה-2.5 ואף ה-3 מיליון ש"ח. אבל דווקא עכשיו, מתחת לרדאר, מתגבשת הזדמנות נדל"נית שקשה להתעלם ממנה.

ביישוב קדומים, אחד היישובים המבוססים והוותיקים בשומרון, מוצעות כעת דירות 4 חדרים חדשות החל מ-1.59 מיליון ש"ח בלבד. בחשבון פשוט: כ-12,500 ש"ח למ"ר.

"אני פוגש הרבה מאוד פרויקטים שמוכרים במחירי שוק רגילים אבל שמים כותרת של 'פריסייל' כדי למשוך את הציבור", אומר אבי ממן, מנכ"ל Power Group המשווקת את הפרויקט. "כאן המצב שונה. אנחנו מדברים על מוצר שנמכר בכ-180,000 ש"ח מתחת למחירי השוק. המשמעות היא שכבר בעצם החתימה, הרוכש מרוויח הון משמעותי 'על הנייר'. זה מוצר שכמעט בלתי אפשרי למצוא היום בנדל"ן הישראלי".

להסתכל על המספרים, לא על הסטיגמות עבור חלק מהמשקיעים, המילים "יהודה ושומרון" עדיין מעלות דימויים מיושנים של קרוואנים וארעיות. ממן מציע להחליף את הדימויים במספרים של שנת 2026.