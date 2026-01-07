ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדריסתו למוות של יוסף אייזנטל, והבהיר כי "נסיבות האסון הטרגי יתוחקרו עד תום. בו בזמן אני קורא למנוע את התלהטות הרוחות כדי שחלילה לא נדע אסונות נוספים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר (רביעי) למותו של הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס למוות אמש בהפגנה בירושלים. בדבריו אמר כי נסיבות האירוע יתוחקרו, וקרא להרגיע את הרוחות כדי למנוע אסונות נוספים.

"אני חש כאב עמוק על גדיעת חייו של תלמיד הישיבה היקר, יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס אתמול למוות בהפגנה בירושלים" אמר נתניהו. "נסיבות האסון הטרגי יתוחקרו עד תום כדי להפיק מהם את כל התובנות והלקחים המתחייבים. אני מוסר את מלוא תנחומיי למשפחת אייזנטל".

"בו בזמן אני קורא למנוע את התלהטות הרוחות כדי שחלילה לא נדע אסונות נוספים" הוסיף. "ערך קדושת החיים חקוק במורשתנו, ועלינו לשמור עליו מכל משמר. 'בלע המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים'".

כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי יוסף אייזנטל בן ה-14 הוא הנער שנדרס למוות אמש בהפגנת החרדים בירושלים. הלווייתו תצא היום (רביעי) בשעה 13:00 מישיבת "אוהל תורה" ברמות ד' שבה למד, לכיוון הר המנוחות בגבעת שאול.

האירוע הקשה התרחש אתמול בערב במהלך הפגנת החרדים נגד הגיוס, לאחר שעשרות חרדים התנפלו על נהג אוטובוס באזור. בחקירת האירוע הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק – כשהוא לא ראה את המפגין, שנדרס למוות. שלושה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, כשהם פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל.