07.01.2026 / 09:38

תושב רמלה, שגם עובד באזור נתב"ג, נתפס כשהוא מנסה להבריח שקית עם כמות גדולה של סיגריות הוא נעצר על ידי חוקרי מכס ונלקח למשטרה, ולאחר מכן גם לדיון בבית משפט. הוא שוחרר בתנאים מגבילים אך החקירה בעניינו נמשכת

תושב רמלה בשנות ה-40 לחייו נעצר בנתב"ג כשניסה להבריח 26 פקטים של סיגריות. אתמול (שלישי) בשטחים המוגבלים בטרמינל 3, חוקרי המכס הבחינו בעובד של חברה שמספקת שירותי מזון למטוסים, מוריד מפתח המטוס שקית חשודה. בוצע מעקב אחרי החשוד עד ליציאתו מהשטח המוגבל ובזמן שהכניס את השקית החשודה לרכבו הפרטי, נתפס על ידי כוחות המשטרה. במסגרת הבדיקה שביצעו חוקרי יחידת הסמים במכס נתב"ג נמצאו כ – 26 פקטים של סיגריות. החשוד נלקח לאחר מכן לחקירה על ידי חוקרי המכס ובסיומה נלקח לדיון בבית המשפט. בית המשפט השלום בראשון לציון החליט על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת. מהמשטרה מוסרים כי מדובר באירוע חמור שבו נושא משרת אמון מועל בתפקידו ומנצל לרעה את האישור שניתן לו מתוקף תפקידו.

תגיות: הברחת סיגריות, נמל תעופה בן גוריון, נתב"ג