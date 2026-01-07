בצל המחאות נגד המשטר באיראן והמתיחות מול חיזבאללה בלבנון, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י יגיע מחר לביקור בביירות וייפגש עם עמיתו יוסף רג'י ובכירים נוספים. עוד צפוי להיפגש עם הנהגת חיזבאללה

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, יגיע מחר לביקור מדיני בלבנון, זאת בצל המחאות נגד השלטון באיראן וכן בצל המתיחות בין לבנון לישראל וההיערכות למלחמה פוטנציאלית מול חיזבאללה. כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון הלבנוני "נידאא' אל-וטן".

לפי הדיווח, עראקצ'י צפוי להגיע לביירות מחר בשעות הערב, וייפגש ביום שישי עם שר החוץ של לבנון יוסף רג'י. עוד ביקש להיפגש עם הנשיא ג'וזף עאון, ראש הממשלה נואף סלאם ויו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי – אך בשלב זה עדיין לא ברור איזה מהמפגשים הללו יצאו לפועל.

הביקור של עראקצ'י מגיע במקביל להשגת הדו"ח של צבא לבנון לממשלה על תוצאות התכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו באזורים שמדרום לליטאני. בלבנון דווח כי שר החוץ האיראני צפוי להיפגש גם עם הנהגת חיזבאללה, וייתכן שיעביר להם מסרים שיתמקדו באפשרות של הסלמה או רגיעה.

כזכור, בחודש עבר שר החוץ של לבנון דחה את הזמנתו של עראקצ'י לבקר בטהרן, כשאמר כי לא יעשה זאת "בנסיבות הנוכחיות". לטענתו, משמעות ההתנצלות היא לא סירוב לקיים שיח עם איראן – אלא רק ש"אין אווירה מתאימה" לכך. השר הלבנוני הוסיף והציע לעראקצ'י לקיים פגישה במדינה שלישית ניטרלית, שתיקבע בהסכמה בין שני הצדדים.