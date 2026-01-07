קורבנות הרצח במגזר הערבי הולכים ונערמים. אחרי רצח של סטודנט בן 20 הלילה בערערה, הבוקר – 3 גברים נרצחו בשפרעם. בתוך ששה ימים, מתחילת השנה – נרצחו 11 ערבים בישראל

האלימות במגזר הערבי לא עוצרת. אחרי הרצח בלילה בערערה, הבוקר עוד 3 נרצחים בשפרעם. שלושת הגברים נפצעו באורח אנוש, ולחובשים נותר רק לקבוע את מותם.

חובש רפואת חירום במד"א בילאל ח'טיב ופראמדיק מד"א פאדי טנטורי, סיפרו: "קיבלנו דיווח על 3 גברים שנפצעו באירוע אלימות. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו 3 גברים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות מירי בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מהמשטרה מסרה: "שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

עוד באותו נושא האלימות במגזר הערבי: סטודנט לרפואה נרצח בערערה

אתמול נרצח בערערה בדרום סטודנט לרפואה כבן 20, בגלל סכסוך בין חמולות בדואיות. המשטרה פתחה בחקירה אספה ממצאים ועצרה 10 חשודים במעורבות ברצח.

מתחילת שנת 2026 – ששה ימים בלבד – נרצחו במגזר הערבי 11 בני אדם. בתקופה המקבילה אשתקד היה קרבן אחד בלבד.