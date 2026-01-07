האלימות במגזר הערבי לא עוצרת. אחרי הרצח בלילה בערערה, הבוקר עוד 3 נרצחים בשפרעם. שלושת הגברים נפצעו באורח אנוש, ולחובשים נותר רק לקבוע את מותם.
חובש רפואת חירום במד"א בילאל ח'טיב ופראמדיק מד"א פאדי טנטורי, סיפרו: "קיבלנו דיווח על 3 גברים שנפצעו באירוע אלימות. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו 3 גברים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות מירי בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".
מהמשטרה מסרה: "שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".
אתמול נרצח בערערה בדרום סטודנט לרפואה כבן 20, בגלל סכסוך בין חמולות בדואיות. המשטרה פתחה בחקירה אספה ממצאים ועצרה 10 חשודים במעורבות ברצח.
מתחילת שנת 2026 – ששה ימים בלבד – נרצחו במגזר הערבי 11 בני אדם. בתקופה המקבילה אשתקד היה קרבן אחד בלבד.
