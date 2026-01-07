שוב רצח במגזר הערבי. סטודנט לרפואה כבן 20 ששב אתמול לארץ, נרצח בערערה ככל הנראה על רקע סכסוך בין שתי חמולות. המשטרה עצרה 10 חשודים במעורבות ברצח

האלימות במגזר הערבי מתגברת. סטודנט לרפואה כבן 20 שחזר רק אתמול לישראל – נרצח הלילה ביריות בערערה. המשטרה עצרה 10 חשודים במעורבות ברצח.

מחמוד ג'אסר אבו עראר (20), נרצח הלילה ביריות, ככל הנראה על רקע נקמה וסכסוך בין משפחות. הוא נפצע אנוש ופונה לבית החולים סורוקה שם נקבע מותו.

המשטרה פעלה במהירות בזירת האירוע ופתחה בחקירה ועצרה עשרה חשודים במעורבות ברצח.

עוד באותו נושא הרצח במגזר הערבי: "יש גבול כמה אפשר לבוא בטענות למשטרה" 09:33 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מהמשטרה נמסר: "בתוך פרק זמן קצר ולאחר ביצוע פעולות חקירה מהירות כוחות המשטרה עצרו 10 חשודים תושבי היישוב ערערה בנגב בחשד למעורבות באירוע הירי. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בסכסוך משפחות בפזורה הבדואית.

בתום הערכת מצב שקיים הנחה מפקד המרחב, נצ"מ ששי שלמה למצות את כלל פעולות החקירה הנדרשות לצורך ביסוס הראיות והבאת כלל המעורבים לדין. משטרת ישראל תמשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בין משפחות מסוכסכות – למען חיזוק ביטחון הציבור, המשילות ושלטון החוק".