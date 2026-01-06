במשטרה בודקים את טענתו של הנהג הדורס לפיה התקשר למוקד המשטרה דקות לפני אירוע הדריסה ודיווח כי הוא מותקף בידי מפגינים

נהג באוטובוס אומר בחקירתו הערב כי דקות לפני הדריסה התקשר למוקד 100 ודיווח כי הוא מותקף בידי המפגינים.

במשטרה פרסמו הודעה בה נכתב כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך."

"מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער. נהג האוטובוס נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה לצורך בדיקת נסיבות האירוע."