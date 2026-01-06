נהג באוטובוס אומר בחקירתו הערב כי דקות לפני הדריסה התקשר למוקד 100 ודיווח כי הוא מותקף בידי המפגינים.
במשטרה פרסמו הודעה בה נכתב כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך."
"מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער. נהג האוטובוס נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה לצורך בדיקת נסיבות האירוע."
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
א.ש
מי שחשב שלהתגרות באוטובוס סה מצווה מהשם עלול לחוש שהשם עם הנהג המתגונן ולא עם הבריון שתוקף. ובכלל הרי כבר נאמר שטוב למות למען החופש מהגיוס.23:10 06.01.2026
א.ש
נמות ולא נתגייס. אז על מה כל הרעש. הוא כבר לא יתגייס23:11 06.01.2026
נהגוס
נמות ולא נתגייס? אז הנהג רצה לעזור לכם למות.23:19 06.01.2026
האחיכם יבואו למלחמה
רגע רגע, אם לדעתכם אין צורך להתגייס כי די בלימוד תורה, אז גם אין צורך להפגין כי די בלימוד תורה. ואם לדעתכם לימוד תורה מגן ומציל, למה הלימוד לא...
רגע רגע, אם לדעתכם אין צורך להתגייס כי די בלימוד תורה, אז גם אין צורך להפגין כי די בלימוד תורה. ואם לדעתכם לימוד תורה מגן ומציל, למה הלימוד לא הגן על הנער? ולמה לקחו את הפצועים לבית חולים ולא לבית המדרש? אה, כי בכל זאת צריך להשתדל? אוקיי, זאת סיבה להתגייס.המשך 23:52 06.01.2026
