שרים וחברי כנסת הביעו זעזוע ממותו של הנער בן ה-18 שנדרס בהפגנת החרדים נגד הגיוס | "אסור שככה תראה המדינה שלנו"

במערכת הפוליטית מגיבים הערב לאירוע הדריסה בהפגנת החרדים בו נהרג נער כבן 18 ונפצעו שלושה נערים נוספים.

השר מיקי זוהר הגיב: "הערב נחצה קו אדום ומסוכן. שום וויכוח אידיאולוגי לא מצדיק רצח של נער יהודי".

בני גנץ: "נער לא צריך למצוא את מותו על הכביש בשום נסיבות. הלב יוצא אל משפחתו בערב הקשה הזה. על המשטרה למצות את החקירה נגד הדורס, וגם להפיק לקחים בנוגע להיערכות בהפגנות".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "התיעוד הטראגי מירושלים שובר לב ומעורר זעזוע עמוק. המציאות הזו מטלטלת. אסור שככה תראה המדינה שלנו. על משטרת ישראל למצות עד תום את חקירת האירוע ולוודא שמקרים כאלה לא יקרו. אני כואב יחד עם משפחתו של הנער שנהרג ומתפלל לשלום הפצועים".

משה סולומון מהציונות הדתית: "היום נהרג אח שלי. אח שלי נדרס למוות במהלך הפגנה נגד ערכים שאני מאמין בהם. אני חלוק על אחיי החרדים שיצאו להפגין הערב – אבל הם אחיי. איני מסוגל לסבול את שנאמר על בימת העצרת: "השלטונות רוצים להשמיד את העם היהודי. מדובר בשואה". זו אמירה מחליאה, מבישה, מזעזעת. אבל אנחנו עם אחד. נמתין לבירור מלא של נסיבות האירוע. ובינתיים דבר אחד ברור: את תיקון השיח עלינו, כנבחרי ציבור, להוביל. גם כשלא מסכימים. אחים – בבית ובחוץ. יחד ננצח."