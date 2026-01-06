סרטון שהעלה בנט כקדימון להצגת התוכנית הכלכלית שלו התפרש באיראן כאיום לתקיפה מיידית במדינה. במערכת הביטחון מתחו ביקורת נגד בנט

בזמן שבנט כיוון להציג תוכנית כלכלית, באיראן ובעולם המוסלמי הסרטון צבר מיליוני צפיות בחשש לתקיפה ישראלית במדינה.

כקדימון לתוכנית הכלכלית לשיפור מעמד המשרתים, העלה בנט ברשתות החברתיות סרטון וידאו קצר, ללא מילים, שבו הוא נראה מניח שעון חול על שולחן העבודה שלו ויוצא מהחדר, אל הסרטון צורף כיתוב קצר וחד בן שתי מילים בלבד: "הגיע הזמן".

הסרטון קיבל חשיפה נרחבת ומעל ל-3 מיליון צפיות, כאשר האיראנים חוששים על רקע שלל דיווחים בימים האחרונים על תקיפה שהולכת לבוא עליהם, כאשר האיראנים מביטים על בנט כראש ממשלה לשעבר ומעורה בפרטים המוסתרים מעיני הציבור.

על פי הדיווח של סולימן מסוודה בכאן 11 במערכת הביטחון מותחים ביקורת על בנט ואומרים: "מיותר בזמן מתיחות מול איראן".