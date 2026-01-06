כוחות הצלה הוזעקו לאזור ההפגנה בירושלים, בעקבות דיווחים על מספר נפגעים כתוצאה מאירוע דריסה בו דהר אוטובוס אל עבר מפגינים במקום.
אוטובוס ערוני שנקלע להפגנת החרדים בירושלים דהר לעבר המפגינים ודרס ארבעה אנשים בדרגות פציעה שונות, מותו של נער בן 13 נקבע במקום
