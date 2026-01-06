כוחות הצלה הוזעקו לאזור ההפגנה בירושלים, בעקבות דיווחים על מספר נפגעים כתוצאה מאירוע דריסה בו דהר אוטובוס אל עבר מפגינים במקום.

על פי הדיווחים, נער כבן 13 נהרג במקום ושלושה פצועים נוספים מטופלים בידי כוחות ההצלה.