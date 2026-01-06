ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן מהלך חריג לקראת בחירות 2026. על פי הדיווח של עמית סגל, מדובר במכה קשה לחברי הכנסת הוותיקים של מפלגת הליכוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לבחירות בשנת 2026, ויחד עם זאת כמובן לרשימת הפריימריז למפלגת הליכוד. הפרשן הפוליטי עמית סגל, חשף הערב (שני) כי נתניהו מתכנן לבקש רשימת שיריונים גדולה מתמיד הכוללת לא פחות מ-10 שמות.

סגל אמר: "אף פעם לא היתה תחרות קשה כזו בליכוד, זה בגלל אותו חוק נורוודי שהכניס הרבה חברי כנסת חדשים ובגלל העובדה שרשימת הליכוד הארצית צרה מלהכיל את חברי הכנסת של הליכוד. מעבר לכך, הפעם נתניהו מתכנן לבקש את מספר השיריונים הגבוה ביותר שניתן לו אי פעם".

עוד טען סגל: ,הוא לא עושה זאת כדי לשריין עוד רשימה, אלא שיריונים אישיים. הוא התחיל להשתמש בזה בשנים האחרונות, אבל הוא עושה את זה הפעם מעבר. נתניהו מעוניין לשדרג את רשימת הליכוד בכדי לשלהב את הבוחרים. מדובר על עשרה שמות שנתניהו מתכנן לבקש, הוא יתפשר ודאי על חמישה".