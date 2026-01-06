ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שלישי) עם משלחת של חברי פרלמנט מיפן, שהגיעו לביקור מדיני נדיר בישראל. בתיעוד שפורסם מהאירוע נראה כי יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט, השתתף גם כן בפגישה בלשכת ראש הממשלה בירושלים יחד עם נתניהו.

נתניהו וביסמוט בפגישה עם חברי המשלחת היפנית (צילום: חיים צח,לע"מ)

במהלך הפגישה, ראש הממשלה דן עם חברי המשלחת על האתגרים האזוריים ועל קידום שיתופי פעולה בין המדינות.

(צילום: חיים צח,לע"מ)

כמו כן, נאמר כי נתניהו בירך את חברי המשלחת היפנית על ביקורם בארץ, והודה להם על עמידתם לצד ישראל לאורך המלחמה.