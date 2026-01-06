ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט נפגשו עם משלחת של חברי פרלמנט מיפן. נתניהו דן איתם על קידום שיתופי פעולה בין המדינות והודה להם על התמיכה בישראל במהלך המלחמה

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שלישי) עם משלחת של חברי פרלמנט מיפן, שהגיעו לביקור מדיני נדיר בישראל. בתיעוד שפורסם מהאירוע נראה כי יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט, השתתף גם כן בפגישה בלשכת ראש הממשלה בירושלים יחד עם נתניהו.

במהלך הפגישה, ראש הממשלה דן עם חברי המשלחת על האתגרים האזוריים ועל קידום שיתופי פעולה בין המדינות.

כמו כן, נאמר כי נתניהו בירך את חברי המשלחת היפנית על ביקורם בארץ, והודה להם על עמידתם לצד ישראל לאורך המלחמה.