לאחר שדווח כי חיזבאללה נערך למלחמה מול ישראל ופורסם מאות טילי נ"ט בגבול – עמית סגל טוען: טראמפ דוחף את נתניהו לתקוף בלבנון

הפרשן הפוליטי עמית סגל, טוען היום (שלישי) כי לא רק שנשיא ארה"ב טראמפ נתן אור ירוק לישראל לתקוף בלבנון, אלא שהוא ממש דוחף את נתניהו לעשות זאת.

נזכיר כי מוקדם יותר היום דווח בארם ניוז, שחיזבאללה נערך למלחמה מול ישראל, פורס מאות טילי נ"ט ומשגרי טילים.

לדברי המקורות, החלטת חיזבאללה התקבלה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני מדויק המצביע על כך שראש ממשלת ישראל נתניהו "קיבל אור ירוק מדיני מלא מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפתוח במתקפה נרחבת נגד חיזבאללה" – במסגרת גישה ישראלית-אמריקנית שמטרתה לנטרל את חיזבאללה תחילה, לפני כל עימות ישיר עם איראן.

עוד באותו נושא רמז לתקיפה באיראן? השר הבכיר באמירה חריגה 09:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בנוסף, נזכיר כי לחיזבאללה היה אולטימטום ופרק זמן בו הוא היה צריך להתפרק מנשקו ולמסור אותו לממשלת לבנון.