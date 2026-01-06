חברת נסטלה העולמית הודיעה על ריקול (איסוף מוצרים) רחב היקף של עשרות סדרות ייצור של תחליפי חלב מתוצרת SMA. המהלך, שהוגדר כ"צעד של משנה זהירות", מגיע בעקבות חשש להימצאות רעלן מסוג "צראוליד" (Cereulide) – רעלן הנוצר על ידי חיידק ה-Bacillus cereus – במוצרים המדוברים.
בהודעה הרשמית של החברה נמסר: "בטיחותם ורווחתם של תינוקות הם בראש סדר העדיפויות המוחלט שלנו. כצעד מנע, נסטלה אוספת מרצון סדרות ספציפיות של פורמולות SMA". החברה מדגישה כי הצרכנים שמחזיקים במוצרים מהסדרות הרלוונטיות מתבקשים להפסיק מיידית את השימוש בהם ולא להאכיל בהם את תינוקותיהם.
הריקול כולל מגוון רחב של מוצרים, ביניהם:
SMA Advanced (שלב 1 ושלב 2)
SMA First Infant Milk
SMA Comfort
SMA Anti-Reflux
SMA Lactose Free (ללא לקטוז)
SMA Alfamino (פורמולה מיוחדת)
SMA LITTLE STEPS
החברה פנתה להורים והבהירה כי ניתן לקבל החזר כספי כנגד צילום של קוד הסדרה המופיע על גבי האריזה. כמו כן, מומלץ לכל הורה המודאג ממצבו הבריאותי של תינוקו לפנות לייעוץ רפואי. יצוין כי לפי הודעת החברה, שאר מוצרי נסטלה וסדרות ייצור אחרות של SMA שאינן מופיעות ברשימה בטוחות לשימוש.
חשוב להדגיש: ההודעה פורסמה על ידי נסטלה בריטניה ואירלנד. צרכנים בישראל המשתמשים במוצרי SMA שיובאו מחו"ל (ביבוא אישי או מקביל) מתבקשים לבדוק את מספרי האצוות המופיעים באתר הרשמי של החברה כדי לוודא שהמוצר שבידיהם אינו נכלל בריקול.
