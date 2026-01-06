על רקע המשך המחאות האלימות באיראן, הנשיא מסעוד פזשכיאן לקח אחריות ואמר כי "אני מאמין שאני אשם במצב הנוכחי. הסטונדטים, העובדים, האזרחים – הם לא אשמים"

התבטאות חריגה: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס הערב (שלישי) לגל המחאות הנרחב נגד המשטר בארצו – כשבדבריו לקח אחריות וטען כי הממשלה היא האחראית למצב שהביא למשבר הקשה במדינה.

"אני מאמין שאני אשם במצב הנוכחי. אנחנו האשמים. הסטונדטים, העובדים, האזרחים – הם לא אשמים" אמר פזשכיאן. "כתוצאה, עלינו לתקן את המעשים שלנו, ולבחון את תוצאות העבודה שלנו כדי לקבוע האם אנחנו הולכים בדרך שהמנהיג הראה לנו, או הולכים נגדה".

פזשכיאן הוסיף ופנה לשרי הממשלה: "החובה שלי היא לשרת את העם, והחובה שלכם היא לפתור את הבעיות של האנשים. לא להוסיף בעיות נוספות מעבר לאלה שכבר קיימות".

כזכור, פזשכיאן התייחס לראשונה למחאות באיראן ביום חמישי האחרון, 5 ימים אחרי תחילת ההפגנות נגד המשטר, כשהתחייב להעניק סיוע לכל אזרחי איראן – מבלי לפרט במה מדובר או כיצד המהלך יבוצע. "קיבלנו החלטה, שנודיע עליה מאוחר יותר, לספק סיוע לכל בני העם האיראני" אמר פזשכיאן. "אנחנו רואים את פרנסת העם ורווחת התושבים כקו אדום. אנחנו גפ רואים את עצמנו כעובדים של העם האיראני. אין בעיה שלא ניתן לפתור".

עוד טען כי "ברור שהעם לא מרוצה, ואנחנו מצטערים על כך. אל תאשימו את ארה"ב – אנחנו אלה שצריכים לשרת את העם ולגרום לו להיות מרוצה, ואנחנו אלה שחייבים לנשות למצוא פתרונות לבעיות שלהם".