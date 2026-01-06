מזג אוויר בימים הקרובים יהיה יציב, אך בסוף השבוע יגיע המהפך; תחול ירידה בטמפ' ויהיה גשום וסוער. שלג ירד בחרמון וקיים סיכוי לשטפונות.
יום רביעי: תחול עליה קלה בטמפרטורות, ייעשה חמים מהרגיל לעונה, ויבש, עננות גבוהה ובינונית תכסה חלקית את השמים.
יום חמישי: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חם מהרגיל לעונה ויבש.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום שישי: הרוחות יתחזקו, ויחלו לרדת גשמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים בסופות רעמים יחידות. תורגש התקררות ניכרת, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בפסגת החרמון ירד שלג.
יום שבת: מעונן חלקית, הרוחות יחלשו, והגשם ייפסק בשעות הבוקר.
יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים