מזג אוויר בימים הקרובים יהיה יציב, אך בסוף השבוע יגיע המהפך; תחול ירידה בטמפ' ויהיה גשום וסוער. שלג ירד בחרמון וקיים סיכוי לשטפונות.

יום רביעי: תחול עליה קלה בטמפרטורות, ייעשה חמים מהרגיל לעונה, ויבש, עננות גבוהה ובינונית ‏תכסה חלקית את השמים.‏

יום חמישי: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חם מהרגיל לעונה ויבש.

הצפות בפרדס חנה

יום שישי: הרוחות יתחזקו, ויחלו לרדת גשמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים בסופות רעמים ‏יחידות. ‏תורגש התקררות ניכרת, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בפסגת החרמון ‏ירד שלג.‏

יום שבת: מעונן חלקית, הרוחות יחלשו, והגשם ייפסק בשעות הבוקר.

יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.