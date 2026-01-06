לאחר שסמוטריץ' האשים את מילביצקי על כך שהוא חובר למונופולים, יו"ר ועדת הכספים מגיב בחריפות: "במשך שלוש שנים לא עשית דבר נגד המונופולים"

העימות בקואליציה בין שר האוצר סמוטריץ' לבין יו"ר ועדת הכספים מילביצקי ממשיך להסלים.

לאחר שסמוטריץ' האשים את מילביצקי על כך שהוא חובר למונופולים בעקבות החלטת ועדת הכספים להחזיר למליאת הכנסת את ההחלטה להעלות את הפטור ממע"מ בייבוא אישי מחו"ל ל-150 דולר, יו"ר ועדת הכספים מגיב בחריפות.

מילביצקי לא נשאר חייב וענה לסמוטריץ': "יכול להיות כאן זול, אבל תחת כהונתך כשר אוצר הכל הרבה הרבה יותר יקר.

‏במשך שלוש שנים לא עשית דבר נגד המונופולים, לא קידמת חקיקה, לא הקמת ועדות, לא כינסת את הקבינט החברתי, פשוט לא עשית כלום".

מילביצקי המשיך והאשים את השר בפופוליזם לקראת הבחירות: "עכשיו, כמוצא אחרון לפני הבחירות, אתה מנפיץ צעד פופוליסטי שכל גורמי המקצוע במשרד שלך מתנגדים אליו ושיפגע בעיקר בעסקים הקטנים והבינוניים.

‏אתה לא נלחם במונופולים – אתה מחזק אותם בפעולה כלכלית רשלנית".

יו"ר ועדת הכספים סיכם: "זו הסיבה שוועדת הכספים כולה נעמדה כאיש אחד ואמרה לך עצור, זו לא הדרך. אף אחד לא יודע הכל, זו לא בושה להתייעץ, לדברים הכי טובים מגיעים דרך עבודה משותפת. ‏אני מזמין אותך לעבוד יחד, בשיתוף פעולה, כדי להוזיל את יוקר המחייה בצורה רצינית".