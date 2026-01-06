בעקבות ידיעה מודיעינית כי היום צפויה להתקיים הפגנה של תמיכה בטרור, צה"ל פשט על אוניברסיטת ביר זית. המפגינים יידו אבנים וסלעים

דובר צה"ל מסר כעת (שלישי), כי בימים האחרונים עלתה אינדיקציה מודיעינית על התכנסות תמיכה בטרור שצפויה להתקיים היום במרחב אוניברסיטת ביר זית שבחטיבת בנימין. עם תחילת ההתקהלות, כוחות צה״ל ולוחמי מג״ב איו״ש קפצו למרחב האוניברסיטה, השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, ביצעו ירי לאוויר בלבד ופיזרו את ההתקהלות.

עוד מסר צה"ל: בהמשך, התפתחה הפרת סדר אלימה נוספת בהשתתפות מאות חשודים, שכללה ידויי אבנים וסלעים מגגות במרחב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. הכוחות הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות ובירי לעבר פעילים אלימים מרכזיים.

צה"ל ימשיך לפעול בנחישות ולא יאפשר פעולות הסתה לטרור נגד אזרחי מדינת ישראל.