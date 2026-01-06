דובר צה"ל מסר כעת (שלישי), כי בימים האחרונים עלתה אינדיקציה מודיעינית על התכנסות תמיכה בטרור שצפויה להתקיים היום במרחב אוניברסיטת ביר זית שבחטיבת בנימין. עם תחילת ההתקהלות, כוחות צה״ל ולוחמי מג״ב איו״ש קפצו למרחב האוניברסיטה, השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, ביצעו ירי לאוויר בלבד ופיזרו את ההתקהלות.
עוד מסר צה"ל: בהמשך, התפתחה הפרת סדר אלימה נוספת בהשתתפות מאות חשודים, שכללה ידויי אבנים וסלעים מגגות במרחב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. הכוחות הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות ובירי לעבר פעילים אלימים מרכזיים.
צה"ל ימשיך לפעול בנחישות ולא יאפשר פעולות הסתה לטרור נגד אזרחי מדינת ישראל.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
למה לפזר את ההפגנה? ההפגנה זה לא הבעיה. הבעיה זה המפגינים, היה צריך לעצור אותם ולהכניס אותם לכלא ובהמשך להגלות אותם. אין לנו שום אינטרס שיישארו פה.19:25 06.01.2026
