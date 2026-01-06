יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן מסר הערב הצהרה לתקשורת בו בירך על הצטרפותם של חברי המחאה נגד הממשלה למפלגה

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן מסר הערב (שלישי) הצהרה לתקשורת בנוגע להצטרפות חברי המחאה נגד הממשלה למפלגה.

כמו שפורסם מוקדם יותר היום, משה רדמן ועמי דרור, ממובילי המחאות נגד הממשלה בתקופת הרפורמה המשפטית ובזמן המלחמה נכנסים לפוליטיקה וצפויים להתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים.

עוד באותו נושא ערוץ 14 נגד יאיר גולן: "תקדים מסוכן לעיתונות החופשית" 16:58 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

לדברי גולן, הצטרפותם של חברי המחאה היא "המעבר הכי טבעי והכי מתבקש שקרה כאן בשלוש השנים האחרונות, הדמוקרטים אומרים בקול ברור: המחאה היא לא אורחת שלנו. המחאה היא בשר מבשרנו. היא חלק מעמוד השדרה שלנו. האנשים שיצאו לרחובות להילחם על הבית שלנו, מצטרפים אלינו למפלגה. אצלנו יש פריימריז פתוחים לכולם עם מועמדים רבים ומעולים. פוליטיקה זו הזירה שבה יוכרע הגורל של כולנו. העתיד. הביטחון. הדמוקרטיה. ביחד אנחנו ננצח".

עוד אמר גולן כי: "הם נכנסים לפוליטיקה כי זה המקום להמשיך את המאבק. הם מביאים את האנרגיה, את הנחישות, את העמידה העיקשת שעצרה את ההפיכה המשטרית ושנאבקה יום־יום למען החטופים, והם חלק מהיכולת להפוך את האנרגיה האותנטית הזו לכוח פוליטי ציוני, נחוש ולוחמני".

דבריו המלאים של יו"ר הדמוקרטים

ערב טוב לכולם. תראו – אנחנו רגילים להיפגש בסיטואציות אחרות לגמרי. בדרך כלל זה קורה על גשרים, בצמתים, מול מכת״זיות, או בתוך עננה של עשן באיילון. אנחנו מחזיקים דגל, שלט מגפון, והגרון ניחר מצעקות. אבל הערב קורה המעבר הכי טבעי והכי מתבקש שקרה כאן בשלוש השנים האחרונות. הערב הדמוקרטים אומרים בקול ברור: המחאה היא לא אורחת. המחאה היא בשר מבשרנו. היא חלק מעמוד השדרה שלנו."

עוד באותו נושא יאיר גולן תוקף: "על בנט להתחייב שלא ישב עם נתניהו" 10:33 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

"אלו ההורים והילדים שהניפו דגלים וצעקו "דמוקרטיה" בגשרים, ואלו האזרחים שהתקבצו בכיכרות בהתמדה ובנחישות מדהימה – למען הדמוקרטיה, למען החטופים, למען עמוד השדרה הערכי והמהותי של ישראל. בדיוק השבוע ציינו שלוש שנים למחאה נגד ההפיכה המשטרית. שלוש שנים מאז שהממשלה הכריזה מלחמה עלינו – על הביטחון שלנו, על הדמוקרטיה שלנו. היום נמצאים כאן כמה ממובילי המחאה.

"המחאה היא העם הזה. היא כל מה שיפה וערכי ואמיתי. היא עמוד השדרה של הדמוקרטיה. האנשים שיצאו לרחובות להילחם על הבית שלנו, מצטרפים אלינו למפלגה. הם לא צמחו בחממות של עסקנים. אף אחד לא שריין להם מקום. הם צמחו מלמטה. מהאספלט. וזה בדיוק ההבדל בינינו לבין הממשלה הרעה הזאת. אצלנו, מנהיגות נמדדת לפי רמת החיבור לעם והמחויבות לציבור. הם לא באים לחפש ג’ובים. ואם הם היו מחפשים חיים נוחים הם היו נשארים בבית.

עוד באותו נושא יאיר גולן: "אני לא סומך על דוד זיני בגלל שהוא חרד"ל" 12:34 | חדשות סרוגים 1 1 ❤️

"הם נכנסים לפוליטיקה כי זה המקום להמשיך את המאבק. הם מביאים את האנרגיה, את הנחישות, את העמידה העיקשת שעצרה את ההפיכה המשטרית ושנאבקה יום־יום למען החטופים, והם חלק מהיכולת להפוך את האנרגיה האותנטית הזו לכוח פוליטי ציוני, נחוש ולוחמני. אנחנו צריכים בפוליטיקה אנשים שיודעים איך להיאבק. איך להילחם ואיך לנצח. אנחנו צריכים אנשים שלא מפחדים ממכונת הרעל, אנשים שהלב הדמוקרטי שלהם חזק ואמיץ. אני קורא לראשי מחאה ומובילי חברה אזרחית נוספים – בואו. צריך דמוקרטים חזקים בממשלה הבאה למען עתיד מדינת ישראל. אנחנו פותחים היום את הדלתות ואת השורות במפלגה למצטרפים חדשים.

"אצלנו יש פריימריז פתוחים לכולם עם מועמדים רבים ומעולים. ולכן ההצטרפות שלהם ככוח לדמוקרטים היא מבורכת. היא אומרת שהדמוקרטים הם הבית של כל מי שיצא לרחוב. הבית של כל מי שחרד לגורל המדינה. הבית של כל מי שדמוקרטיה זורמת בעורקיו. אחרי המחאה ברחובות, הפוליטיקה היא הזירה הטבעית והנכונה להמשך המאבק. פוליטיקה זו הזירה שבה יוכרע הגורל של כולנו. העתיד. הביטחון. הדמוקרטיה. אני גאה שאתם איתנו. גאה שאתם בוחרים בדרך הקשה, ולא בדרך הקלה. וביחד, עם הרוח שאתם מביאים מהרחוב, ועם הניסיון והתשתית של המפלגה הזאת, אנחנו הולכים להחזיר את הביטחון, להציל את הדמוקרטיה ולהחזיר את התקווה לישראל. לא כסיסמה. כתוכנית עבודה. כמשימה, כצוות. ברוכים הבאים הביתה. ביחד ננצח".