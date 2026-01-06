התעשייה האווירית השלימה בהצלחה סדרת הדגמות למתן פתרון מערכתי וחדשני להגנת גבולות המדינה, שכללו מערכות וטכנולוגיות חדשות שהוכיחו את יכולותיהן בהתאם לצרכים המבצעיים

פתרון לאיום הרחפנים? התעשייה האווירית לישראל הודיעה היום (שלישי) כי סיימה בהצלחה סדרת הדגמות של פתרון מערכתי חדשני להגנת גבולות מדינת ישראל. המענה פותח ויוצר על פי צורכי מערכת הביטחון הישראלית ומיועד לספק מענה בשגרה ובחירום לכלל גבולות המדינה, תוך מתן יכולות תגובה קטלניות ואפקטיביות לאיומים שונים ביבשה, באוויר ובים.

הפתרון המערכתי נשען על טכנולוגיות מתקדמות לאיסוף מודיעין ממגוון אמצעים, סנסורים ופלטפורמות המספקים תמונה מודיעינית אחודה, לצד הימצאותם של אמצעים קטלניים זמינים במרחב הגבול והפעלתם העצמאית והמהירה. קיצור זמני התגובה והפעולה, בין חשיפת האיום לבין סיכולו – הוכחו מבצעית, החל משלב האיסוף והעיבוד המודיעיני ועד לקטלניות וסגירת המעגלים וכל זאת בחיבוריות בין כלל מערכות החברה, מהחלל ועד לכלי האוטונומי הקרקעי שבשטח.

יכולות המודיעין והתקיפה נוהלו על ידי מערכת המשימה המרכזית, שמעבדת את המידע ומבצעת חיבוריות ותקשורת בין כלל המערכות בזמן אמת, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות המבוססות על בינה מלאכותית עד לסגירת מעגל.

בין הפיתוחים החדשים שלקחו חלק בהדגמה נמנה פתרון הגנת גבולות אשר במרכזו היכולת לפעול בזירת הקרב, כשהגורם האנושי אשר מבקר על היכולות האוטונומיות שולט מרחוק. פתרון הגנת הגבולות מהווה פריצת דרך בפיתוח ובשילוב יכולת מבצעית של מערכים אוטונומיים אוויריים ויבשתיים למשימות מגוונות בשדה הקרב. הפתרון משלב שיטות לחימה חדשות, מבוססות כלים אוטונומיים מסוגים שונים הפועלים בסנכרון משימתי תחת מערכת ניהול מרכזית, באמצעות מספר מועט של מפעילים.

יכולות חדשות נוספות ששולבו בהדגמות כללו בין היתר:

רחפן לאיסוף מודיעין (ELM-2058) , המבצע עקיבה בכל תנאי מזג האוויר וראות, באמצעות מכ"ם SAR שמוזער בטכנולוגיה מתקדמת.

, המבצע עקיבה בכל תנאי מזג האוויר וראות, באמצעות מכ"ם SAR שמוזער בטכנולוגיה מתקדמת. APUS 60 – רחפן שממריא ונוחת אנכית, בעל יכולת איסוף מודיעין וסיור אשר עליו מותקנת קנת נשק המשמש לסגירת מעגל מהיר

– רחפן שממריא ונוחת אנכית, בעל יכולת איסוף מודיעין וסיור אשר עליו מותקנת קנת נשק המשמש לסגירת מעגל מהיר Blue Sky Warden – מטוס קל להגנת גבולות המפותח בשיתוף פעולה עם חברת L3 HARRIS.

במסגרת ההדגמות, נבחנו גם מגוון רחב ומתקדם של מערכות אלקטרו-אופטיקה, מכ"מים, רכבים אוטונומיים. בנוסף, רחפנים ומל"טים תוצרת התעשייה האווירית היוו חלק מהפתרון המערכתי תוך הוכחת יעילותן אל מול מגוון האיומים שהודגמו בזירה.

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר כי "הטופוגרפיה והגבולות של מדינת ישראל הנם מהמורכבים והמאתגרים שיש בעולם – מדינה קטנה ללא עומק אסטרטגי יבשתי, המתמודדת עם מגוון איומים מהאוויר, מהים ומהיבשה – ומכאן שסיכול האיום נחוץ במהירות והרחק ככל הניתן משטחי המדינה. הפתרון שהצגנו למערכת הביטחון הנו אוטונומי, חדשני, בעל שרידות גבוהה, יודע לספק מענה רלוונטי לכלל האיומים שבשטח, בכל מתארי הגבול תוך הגנה על חיי הלוחמות והלוחמים שבשטח, והנו הראשון מסוגו שהודגם בהצלחה בישראל. בשנתיים האחרונות, התעשייה האווירית פועלת סביב השעון להגנה על ביטחון המדינה, תוך מחויבות לספק פתרונות מערכתיים, חדשניים ופורצי דרך".