מגיש חדשות 13 רביב דרוקר, מתייחס לתפקודו של המפכ"ל דני לוי והמפכ"ל הקודם קובי שבתאי, והודה: "טעיתי"

מגיש חדשות 13 רביב דרוקר, פתח אמש את תוכניתו בכך שהוא אמר שטעה כשחשב בעבר שקובי שבתאי הוא המפכ"ל הכי גרוע שהיה בישראל אי פעם.

בדבריו אמר דרוקר: "שבוע שעבר ראיינתי את גדי איזנקוט. במהלך תשובה שלו על איך משקמים את המשטרה, שאלתי אם צריך להזיז את המפכ"ל. איזנקוט כנראה שמע רק את המילה 'מפכ"ל', ופתח לפתע דף עמדה בהתנצלות בפני דני לוי. 'סליחה שהטלתי בך פגם', אמר איזנקוט.

הוא כל כך הופתע ששכחתי להתווכח, אני אעשה זאת עכשיו. המפכ"ל דני לוי אפשר עכשיו את הדחת מפקד מחוז ירושלים שניסה לסרב לדרישות בן גביר המסוכנות בהר הבית. המפכ"ל לא נלחם על המינויים באגף החקירות שבן גביר לא חותם עליהם, אחרי שראש האגף לא זימן את היועמ"שית לחקירה.

המפכ"ל מאפשר את המבצע המופרך בתראבין, ומתערב באופן חריג ביותר בחקירת הפצ"רית מכל הסיבות הלא נכונות. בעבר אמרתי כאן שקובי שבתאי הוא המפכ"ל הגרוע ביותר שעמד למשטרה אי פעם. טעיתי. שוב. לשבתאי לפחות היו כוונות טובות. ללוי, אפילו את זה אין."