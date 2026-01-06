פעילת הימין איילת לאש הגיעה לדיון הוכחות נוסף בתיק המתנהל נגדה בנציבות שירות המדינה על ציוצים שפרסמה בחשבון הטוויטר שלה נגד הטרור הערבי: "טקס של הקראת ציוצים הזוי, קרקס מטורלל"

פעילת הימין איילת לאש הגיעה הבוקר (שלישי) למשרדי נציבות שירות המדינה לדיון הוכחות נוסף בתיק המתנהל נגדה בנציבות על ציוצים שפרסמה בחשבון הטוויטר שלה נגד הטרור הערבי.

לטענת הנציבות, לאש העובדת כמורה פרסמה אמירות של גזענות והסתה כנגד ערבים במהלך שנת 2021. הליך החקירה בנציבות מתקיים למרות שפרקליטות המדינה הודיעה לפני זמן רב על סגירת התיק כנגד לאש. את לאש מייצגים עורכי הדין עדי קידר ומשה פולסקי מארגון חוננו.

איילת לאש אמרה לאחר הדיון: "מדובר בטקס הקראת ציוצים הזוי ומטורלל, שכולו מהכיס שלכם. הקריאו לי פוסטים וציוצים שכתבתי שאפילו המשטרה כבר חקרה עליהם במסגרת רדיפה חולנית כלפי אזרחית שמציפה פה טרור לאומני על בסיס יומיומי, וכעת נחקרת על ידי הנציבות, איך היא מעזה לספר על הטרור הזה, כי זה מדיף ניחוח גזעני, המשך הקרקס יבוא".

עו"ד עדי קידר מסר: "היום בבית הדין המשמעתי נמשך משפטה המופרך של איילת לאש, משפט המבטא בצורה המובהקת ביותר את ההתעמרות והרדיפה של מדינת ישראל על כל זרועותיה נגדה. בדיון חשף אחד מעדי התביעה כי בפני משטרת ישראל עמדה חוות דעת האומרת שאיילת לא עברה שום עבירה.

זה לא סוף הפסוק, אנחנו נמשיך ולהיאבק על חפותה, ואנחנו מצפים למסר חד וברור של בית הדין – "חופש הביטוי הוא בדמנו, בנפשנו, גם לעובדי מדינה וגם לעובדי הוראה יש את הזכות להביע דעה ועמדה כפי שעשתה איילת לאש המשרתת את הציבור ואת המדינה באופן מופתי ושומר חוק".