אסנת סרוסי ברגר שאביה נפטר, טוענת ברדיו גלי ישראש, כי אביה נפטר מלחץ לאחר שהשופט יצחק עמית הורה לאלמנה ויתומים לשלם לערבי ששיקר – כמעט מיליון וחצי שקלים.
לטענתה הסיפור הוא כזה: ערבי מיו"ש תבע את מעסיקו לשעבר עם מסכת שקרים ותואנות שווא שהוכחו על ידי חוקר פרטי, אבל השופט יצחק עמית לא רצה אפילו לעיין בחומרי הראיות.
סרוסי הבת טענה: "קיבלנו את פסק הדין שבוע וחצי אחרי שקמנו מהשבעה על אבא שלנו שנפטר מהצער כשניהל את התיק הזה לבד, הוא לא שיתף אותנו, אפילו לא את אמא שלי, אשתו! הוא התמודד עם זה לבד עד שנפטר.
כל מי שקרא את פסק הדין הזה, ואני מדברת על משפטנים מומחים, אמר שמדובר בפסק דין מופרך! הגענו בערעור לשופט יצחק עמית, הוא פשוט סירב לראות את הראיות החדשות שהשגנו בעמל רב עם חוקר פרטי בפעל בחשאיות בשטחים… הוא לא רצה לראות את החומר ושלח אותנו לשלם מיליון 400 אלף שקל לערבי השקרן. מכרנו את הבית שלנו, לקחנו הלוואות שנשלם עד גיל 76".
דוד ב.
לא הבנתי למה התקיפה נגד עמית הרי הוא השופט בערעור, את הפיצויים פסק שופט אחר ועמית רק אישר את פסיקתו, סביר אפילו שזהו עירעור שני אחרי המחוזי, הייתכן שזה תופס...
לא הבנתי למה התקיפה נגד עמית הרי הוא השופט בערעור, את הפיצויים פסק שופט אחר ועמית רק אישר את פסיקתו, סביר אפילו שזהו עירעור שני אחרי המחוזי, הייתכן שזה תופס כותרות כי זה עמית המותקף ללא הרף ע"י מכונת הרעל? קצת היגיון בריא ודי להסתה!!!המשך 16:25 06.01.2026
דני
הבנת הנקרא לא תזיק לך, דוד ב. הם כותבים במפורש שהם הציגו ראיות חדשות והאדון עמית לא טרח לקרוא אותן. למה אתה בכלל מגן עליו בלי שיהיה לך כל מושג?16:34 06.01.2026
שאול כהן
מקום המשפט שם הרשע16:25 06.01.2026
