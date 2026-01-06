הסרט הדוקומנטרי שזכה בפרסי אופיר והפורום הדוקומנטרי עובר עריכה מחודשת עם סיום אופטימי, בעקבות שחרורו של דוד קוניו משבי חמאס. מפגש מרגש בין מפיקי הסרט לבני הזוג קוניו מסמן תקווה וחוסן ישראלי

בנר הראשון של חנוכה, כשמשפחת קוניו התכנסה לחגוג נס כפול – שובם של דוד ואריאל משבי חמאס – צולמו קטעים חדשים לסרט "מכתב לדויד". הסרט, שביים תום שובל והופק על ידי גרין פרודקשנז עבור HOT8 יחד עם ההשקעה של קרן רודרמן, מספר את סיפורו של דוד קוניו, שהיה חטוף בעזה במשך 738 ימים. כעת, לאחר שחרורו, נערך הסרט מחדש לקראת יציאה עם סיום שכולם חיכו לו.

זוכה פרסים וסיפור אישי

הסרט "מכתב לדויד" זכה לאחרונה בפרס הסרט התיעודי הארוך בטקס פרסי הפורום הדוקומנטרי בישראל, שהתקיים בבית ציוני אמריקה בתל אביב. הוא גם זכה השנה בפרס אופיר באותה קטגוריה. מדובר במכתב קולנועי אישי שכתב שובל לחברו ושותפו ליצירה דוד קוניו, כאשר גורלו טרם היה ידוע בזמן יצירת הסרט.

עוד באותו נושא מכתב קולנועי שאינו נסגר: ביקורת על "מכתב לדויד" 13:41 | אבי לודמיר 0 0 😀 👏

מפגש מרגש ושותפות בהפקה

שירה וג'יי רודרמן, ממקימי קרן משפחת רודרמן, היו שותפים להפקת הסרט דרך חברת ההפקות שלהם, והשקיעו בו. הסרט הוצג בעבר בפסטיבל ברלין כדי לספר את סיפורו של דוד. לאחר חזרתו הביתה, צולם סיום חדש, והוא נערך בימים אלה לקראת יציאה מחודשת.

לרגל צילומי הסיום, קיימו שירה וג'יי מפגש מרגש עם שרון ודוד קוניו, שסגר מעגל סביב הסרט וסיפורו.

הסרט "מכתב לדויד" ממחיש את כוחה של היצירה הישראלית להתמודד עם מציאות כואבת, ואין מנחם מכך שסוף חדש וטוב צולם עבור הסרט.