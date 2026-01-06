לאחר חתימת הסכם ההכרה: שר החוץ סער בביקור מדיני ראשון בהרגייסה, סומלילנד מכריזה על פתיחת שגרירות בישראל ועל העמקת שיתוף הפעולה

שר החוץ גדעון סער קיים היום (שלישי) ביקור מדיני רשמי ראשון בהרגייסה, בירת סומלילנד, בהזמנת נשיא האזור. הביקור נערך באופן דיסקרטי על פי הנחיית גורמי הביטחון, וניתן לפרסום רשמי כעת.

הביקור התקיים בהזמנת נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. במסגרת הביקור נפגש השר סער עם הנשיא ועם בכירי הממשל, בהם שר החוץ עבידרחמן דאהיר אדם, שר הנשיאות חאדר חוסיין עבדי והרמטכ״ל נימסן יוסוף אוסמן. הפגישות נערכו בארמון הנשיאות הרשמי בהרגייסה. עוד השתתפו בפגישות יו״ר הפרלמנט יאסין חאג׳י מוחמד ויו״ר הסנאט סליבאן מחמוד אדן. את פניו של סער קיבל בנמל התעופה שר החוץ של סומלילנד.

במהלך הביקור מסרו נשיא סומלילנד ושר החוץ סער הצהרות. סער התייחס להסכם שנחתם בין ישראל לסומלילנד ב-26 בדצמבר, הכולל הכרה הדדית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים, ואמר כי סוכם על מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות בקרוב. לדבריו, הצדדים יפעלו להעמקת שיתופי הפעולה בתחומים כלכליים, חקלאיים, מים, ביטחון ופיתוח, וכן לקידום שותפות אסטרטגית.

עוד אמר סער כי ישראל רואה בסומלילנד מדינה מתפקדת עם מוסדות שלטון, בחירות דמוקרטיות וחילופי שלטון סדורים, וכי ישראל היא המדינה החברה באו״ם הראשונה שהכירה בה כמדינה עצמאית וריבונית. לדבריו, ישראל מקיימת קשרים מדיניים על פי תפיסתה ואינה מקבלת הכתבות בנושא זה.

בפגישה בין השניים חזר סער על הזמנת ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא סומלילנד לקיים ביקור רשמי בישראל. נשיא סומלילנד הודיע כי בכוונתו לבקר בישראל בקרוב, וכי סומלילנד תפעל לפתיחת שגרירות בישראל ולכינון נוכחות דיפלומטית ישראלית קבועה בהרגייסה.

נשיא סומלילנד ציין כי הביקור מהווה ציון דרך ביחסים המתפתחים בין הצדדים, וכי סומלילנד רואה בשותפות עם ישראל מהלך בעל חשיבות היסטורית, הכולל שיתוף פעולה בתחומי המדיניות, הביטחון, הכלכלה והפיתוח, במטרה לקדם יציבות ושגשוג משותפים.