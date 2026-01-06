הזמר והיוצר הראל חדד, לוחם מילואים סרוג, משיק אלבום חדש בשם "פִּלְאִי". 14 שירים שנכתבו בהודו, בתקופת המחאות ובשדה הקרב, מציעים נחמה והתמודדות נפשית דרך מוזיקה. במהלך המלחמה הכתיבה שימשה לחדד כ"מרחב מוגן"

הזמר והיוצר הראל חדד, לוחם מילואים ששירת בעזה ובלבנון, משיק אלבום חדש בשם "פִּלְאִי". האלבום, הכולל 14 שירים, נולד מתוך חוויות הלחימה והתקופות שקדמו לה, ומציע מסע מוזיקלי בין כאוס למנוחה נפשית.

האלבום מגיע בעיתוי מורכב, לאחר תקופה ארוכה של מלחמה ומתח. חדד, ששירת בשירות מילואים פעיל, מתאר כיצד הכתיבה הפכה עבורו למקלט בעיצומה של הלחימה.

האזינו לאלבומו החדש של הראל חדד:

הכתיבה כ"מרחב מוגן"

חדד מספר על הרגע שבו החל לכתוב במהלך הלחימה: "היה איזה רגע אחרי שבועיים וחצי של לחימה רציפה, שאני קולט שבתוך כל הרעש והירי סביב, שהחבר'ה הצעירים יותר יושבים וכותבים. רובם כתבו מן יומן מלחמה. אני, שכותב המון בד"כ, עוד לא הצלחתי להביא את עצמי לחשוב בכלל על טיפה לצאת מהראש השורד של לוחם במלחמה. כשהוצאתי את הפנקס והתחלתי לכתוב זה הפך להיות 'המרחב המוגן' אליו יכולתי לברוח."

הכתיבה, לדבריו, אפשרה לו לברוח למרחב פנימי מוגן, הרחק מהדריכות הקרבית.

שינוי כיוון באלבום

האלבום עבר תהליך משמעותי במהלך הלחימה: "האלבום היה כמעט מוכן, היו שם שירים אחרים, היה לו קצב מהיר ושם אחר. הוא שידר על תדר אחר. תוך כדי הסבב הראשון החלטתי שאני מפרק אותו ומרכיב מחדש, שירים הוצאו ושירים אחרים נכנסו, מילים שוכתבו כי הכל השתנה. רציתי לנחם ורציתי גם לברוח. רציתי להאיר אזורים שראוי לדעתי להאיר ובעיקר רציתי לאפשר למאזין לטייל בעולם אחר שבו הכל יכול להפוך לשיר ולשהות בו לזמן מה."

חדד בחר להתאים את האלבום למציאות המשתנה, עם דגש על נחמה והארה.

משמעות השם "פִּלְאִי"

שם האלבום נלקח מפרשת שופטים, שם המלאך עונה למנוח: "לָמָּה זֶּה תִּשְׁאַל לִשְׁמִי וְהוּא פֶלִאי" (שופטים יג, יח). חדד מסביר: "פִּלְאִי זה כל מה שנבצר מבינתנו, שאיננו מסוגלים להבין, שמעורר השתהות."

מקורות ההשראה

"14 השירים באלבום נכתבו בחלקם בהודו, בתקופת המחאות של לפני המלחמה, חלקם בעזה ובלבנון במהלך שירות המילואים", משתף הראל חדד. "האלבום נע על הקו שבין חיבור עמוק למה שקורה סביב ניסיון למצוא מנוח ומזור. כל התנועות המוזיקליות והטקסטואליות באלבום נעות על ציר ההתמודדות הנפשית."

חדד מקווה שהאלבום יצליח להאיר ולנחם: "בתקווה ותפילה שהוא ימצא את הדרך להאיר ולנחם."